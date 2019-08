Vídeo mostra como vai ficar a Rua do Curuzu após obra de revitalização

A famosa Rua do Curuzu, na Liberdade, será totalmente requalificada em obras que tiveram ordem de serviço assinada nesta terça-feira (6) pelo prefeito ACM Neto. O investimento será de R$ 6,8 milhões, com projeto feito pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e pela Sotero Arquitetos. A previsão é de que a obra dure nove meses, sob comando da empresa Construtora Baiana de Saneamento (CBS), acompanhada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra).

A intenção é promover melhorias urbanísticas e de mobilidade que ajudem a valorizar a história e a cultura do Curuzu, onde vivem mais de 20 mil pessoas, de acordo com a prefeitura.

A rua de 1,1 km de extensão ganhará nova pavimentação em piso intertravado nas cores amarelo e vermelho, que fazem parte da cultura local e estão na fachada da Senzala do Barro Preto, sede do Ilê Aiyê, e na fantasia do bloco.

Veja como vai ficar:

O projeto prevê também instalação de marcos de acesso ao Curuzu, que identificarão a localidade - um na Avenida General San Martin e outro na Estrada da Liberdade. Também serão construídos parque infantil, espaços de convivência e implantado um novo paisagismo na região. No mobiliário urbano, serão colocados lixeiras, floreiras, conjuntos de mesas e bancos e área para jogos de tabuleiro.

A fiação das empresas de telecomunição e parte da rede de energia da Coelba serão subterrâneas, melhorando o visual do local. A iluminação agora será em LED, que é mais potente e mais econômica, e as faixas de pedestres serão elevadas. A escadaria da ladeira do Curuzu também será requalificada e o estacionamento na via, ordenado.

Monumento

O projeto inclui também instalação de um busto em homenagem a Apolônio de Jesus, próximo à Unidade de Emergência (UE) Mãe Hilda. Um dos fundadores do Ilê, Apolônio foi nome de destaque na cultura baiana, fundando também outras duas agremiações afro, sendo dono de um bar e trabalhando como promotor de excursões para as praias de Salvador.

A prefeitura promoveu na região cinco reuniões para discutir o projeto com moradores, entidades e associações. O busto, por exemplo, foi uma sugestão da população local.