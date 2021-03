Vídeo mostra emoção de Lore Improta e Léo Santana ao saberem que estão ‘grávidos’

A dançarina Lore Improta compartilhou, nesta quarta-feira (17), um vídeo em que mostra os momentos em que ela e também marido, Léo Santana, descobrem que serão papais pela primeira vez. O cantor caiu no choro ao ser informado da novidade.

A gravação divulgada no canal do Youtube de Lore foi vista por quase 2 milhões de pessoas em menos de 10 horas de postado, e figura como o nº 1 dos vídeos Em Alta no Brasil. Na manhã desta quinta, já eram mais de 2,8 milhões de visualizações.

“Esse é o vídeo mais importante da história do meu canal! É o momento em que se concretiza o maior sonho meu e de Léo: ESTAMOS GRÁVIDOS!”, diz a legenda do vídeo, que também foi postado no Instagram.

A dançarina, grávida de 10 semanas, mostra o momento em que vê o teste de gravidez – revela que estava com a menstruação atrasada – e toda a preparação para dar a notícia para Léo, em forma de surpresa.

Léo revelou que os dois anteciparam o casamento após Lore descobrir a gestação, no dia 20 de janeiro.

