Vídeo mostra momento em que Safadão e a mulher furam fila da vacina em Fortaleza

Um vídeo feito por câmeras de segurança registrou o momento em que o cantor Wesley Safadão e a mulher, Thyane Dantas, furam a fila da vacinação contra covid-19, em Fortaleza. As imagens foram exibidas durante o depoimento que Thyane prestou ao Ministério Público do Ceará, que investiga o caso. Além deles dois, outras duas pessoas foram denunciadas por corrupção passiva e peculato.

O MP aponta que o casal chegou à praça de alimentação do shopping, onde acontecia a vacinação, ao lado do amigo Marcelo. Ele via até a mesa onde está uma mulher, que levanta e cumprimenta Wesley e Thyane. Em seguida, ela direciona o casal para entrar no espaço sem passar pela checagem preliminar, ao contrário do que acontece com as pessoas na fila.

O MP diz ainda na denúncia que Safadão optou por um local com aplicação da Janssen, vacina que era de dose única. Thyane também foi vacinada antes da liberação para a faixa etária dela.

No depoimento, ela foi questionada sobre o tratamento diferenciado que eles receberam e o que teria motivado. "Eu acredito que porque somos pessoas diferentes. No sentido de ser público e ter esse cuidado de não aglomerar. Talvez se ele (Safadão) sentasse ali na fila, ia ter pedido de foto. Eu acredito que, por isso, que ele teve esse cuidado de colocar ali na frente", afirmou.

Denúncia

Safadão, a mulher, a produtora Sabrina Tavares e uma servidora da Secretaria de Saúde de Fortaleza foram denunciados pelo MP por peculato e corrupção passiva privilegiada. O documento já foi encaminhado à Justiça. A apuração sobre crime contra a saúde pública foi arquivada.

(Foto: Reprodução)

Oito promotores assinam a denúncia, que encerra um procedimento que começou em julho do ano passado, um dia após o casal e a produtora serem vacinados contra a covid-19, sem seguir o calendário de vacinação da capital cearense.

A investigação apontou que o esquema teve participação de servidores efetivos e terceirizados da secretaria, além de assessores e amigos de Safadão.