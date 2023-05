Vídeo mostra onça pintada pulando para atacar jacaré no Pantanal; assista

Uma batalha de predadores foi filmada na região do Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Uma onça saltou do barranco direto para a água, onde deu o bote em um jacaré que nadava tranquilamente.

A onça capturou rapidamente o jacaré e, em seguida, arrastou a presa com a boca para a terra.

O registro foi feito pelo cinegrafista Bertie Gregory e publicado no perfil oficial do Pantanal no Instagram.

Os jacarés estão entre as presas preferidas das onças-pintadas, destacou a página do Pantanal na legenda da postagem. "A natureza aquática, a enorme força de mordida e o imenso pode de uma onça permitem que elas cacem jacarés regularmente nesta área", diz o texto.