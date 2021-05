Vídeo mostra os últimos momentos de MC Kevin antes da queda em hotel

Os últimos momentos de Kevin Nascimento Bueno, MC Kevin, antes de voltar para o hotel e sofrer o acidente que terminou com sua morte, foram registrados por câmeras de segurança na orla do Rio de Janeiro. Ele caiu do quinto andar do hotel no dia 16, morrendo depois de ser socorrido para um hospital. Tabém foi filmada a movimentação nas áreas comuns do hotel após a queda. As imagens foram editadas e divulgadas pelo jornal O Globo.

Nas imagens, Kevin estava no Kiosque Carioca, que fica em frente ao hotel onde Kevin estava com a mulher, Deolane Bezerra, e um grupo de amigos. Lá, ele conheceu a modelo fitness Bianca Domingues.

Na Praia da Barra, Kevin está apenas com amigos e lá eles conhecem Bianca. As imagens foram registradas com horário adiantado em 1 hora. Kevin aparece andando em direção a MC VK, seu amigo, e Bianca. Os três conversam por cerca de 12 minutos. Mais amigos do funkeiro aparecem.

Um grupo de músicos ainda chega perto deles, com instrumentos. Kevin chega a tocar e cantar ao lado deles. Bianca e os amigos filmam com celulares. Ela desaparece da imagem com um amigo em certo ponto e Kevin continua com o grupo.

Por volta das 16h50, a câmera mostra Kevin deixando a areia. Ele vai em direção ao deque e precisa da ajuda do segurança, porque estava cambaleante. Amigos contaram à polícia que eles usaram maconha e beberam enquanto estavam ali. Deolane disse que naquele dia Kevin tinha bebido e usado a droga sintética MD em uma festa depois do show que realizou no Rio.

Hotel

As câmeras mostram MC VK e Bianca se aproximando do hotel às 17h02. Ele parece pegar o cartão de acesso - a perícia mostrou que em uma hora foram quatro acessos ao quarto 502, de onde Kevin caiu.

Às 17h51, Kevin chega acompanhado do segurança. Cerca de 19 minutos depois, essa mesma câmera, que fica na área do bar, capta a movimentação de funcionários e clientes do bar depois da queda do funkeiro.

Outra câmera, na recepção, mostra outros funcionários reagindo à queda. Os bombeiros foram chamados às 18h13. Há muita correria.

Kevin é levado para ambulância às 18h27 - o veiculo estava parado na frente do hotel. A morte foi confirmada às 21h30 pela Secretária de Saúde do Rio, responsável pelo Hospital Municipal Miguel Couto, para onde ele foi levado.