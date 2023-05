Vídeo mostra polícia desenterrando baú com corpo do ator Jeff Machado

Um vídeo divulgado pela polícia do Rio de Janeiro mostra o momento que o baú com o corpo do ator Jeff Machado foi achado, enterrado no terreno de um casa. Jeff estava desaparecido havia cinco meses, mas os restos mortais foram localizados na quarta-feira (24), no quintal de uma casa no bairro do Campo Grande, no Rio de Janeiro.

O advogado da família de Jeff, Jairo Magalhães, disse à Record TV Rio que o inquilino da residência onde o corpo foi encontrado era alguém que tinha relação de amizade com Jeff. A polícia investiga se ele tem ligação com a morte do ator.

Um mês antes de sumir, Jeff teria sido visto por vizinhos circulando pelas proximidades do imóvel.

O corpo tinha sinais de estrangulamento, e por conta do estado avançado de decomposição, a identificação foi feita através da análise de digital.

Desaparecimento

Jeff, de 44 anos, estava desaparecido desde fevereiro, oficialmente. Ele foi visto pela última vez em 27 de janeiro, no bairro de Campo Grande.

Dias depois, o sumiço dele foi notado porque Jeff tinha oito cães, que ficaram sozinhos na casa do ator. Uma ONG pegou os animais sobreviventes. A família foi então avisada do sumiço de Jeff.

A mãe dele, contudo, disse que desconfiava do sumiço antes daquela data, porque as mensagens trocadas com o filho ficaram estranhas - ela acredita que alguém estava se passando por ele.

A família é de Santa Catarina - Jeff nasceu em Aranguá, no sul do estado, e se mudou para o Rio por conta da carreira de ator. Ele era formado em jornalismo e cinema. Ele participou de Reis, na Record.