Vídeo mostra que Robson Conceição sofreu 68 golpes baixos em derrota para americano

Um vídeo feito pelo canal Fight Film e veiculado no Youtube reúne imagens de 68 golpes que teriam sido aplicados de forma irregular pelo boxeador norte-americano Shakur Stevenson na luta de sábado passado, em Newark, nos Estados Unidos, diante do baiano Robson Conceição.



No combate, vencido por Stevenson por pontos, após 12 assaltos, em decisão unânime dos jurados, o juiz David Fields chegou a chamar a atenção do boxeador dos Estados Unidos várias vezes, mas só retirou um ponto do lutador no nono assalto.



Durante o vídeo, é possível notar que Fields está sempre muito bem colocado e com ótimo ângulo de visão para perceber as faltas cometidas por Stevenson.



Robson perdeu a oportunidade de ganhar os cinturões dos superpernas (até 58,967 quilos), versão Organização Mundial (OMB) e Conselho Mundial de Boxe (CMB), que estavam vagos depois que Stevenson, então dono dos títulos, abdicou por falhar na pesagem.



Com a derrota, Robson não realizou o sonho de ser o primeiro boxeador brasileiro a acumular o título mundial profissional e o de campeão olímpico, pois foi medalha de ouro na Olimpíada do Rio-2016. Ele não entrou para um grupo seleto no qual se destacam Lennox Lewis, Wladimir Klitschko, Anthony Joshua, Floyd Patterson, Joe Frazier, George Foreman, Cassius Clay (Muhammad Ali), Sugar Ray Leonard e Oscar De La Hoya.



Robson perdeu sua segunda luta por título mundial. A primeira foi em setembro do ano passado, quando foi derrotado, em decisão contestada, pelo mexicano Oscar Valdez, também por pontos.



O baiano tem 33 anos e acumula 17 vitórias (oito nocautes) e duas derrotas, enquanto Stevenson, medalha de prata na Olimpíada do Rio-2016 entre os pesos-galos, soma 19 vitórias, com nove nocautes.

Relacionadas Robson Conceição perde para americano título mundial de boxe