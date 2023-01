Vídeo mostra resgate dramático de surfista durante ciclone bomba

Um surfista foi resgatado durante a passagem de um 'ciclone-bomba' nos Estados Unidos. O homem, que não foi identificado, perdeu sua prancha no mar agitado e precisou ser ajudado por um grupo de salva-vidas. O episódio aconteceu no dia 7 de janeiro, na cidade litorânea de San Diego, na Califórnia.

O resgate foi gravado e publicado por Robert La Fave no YouTube. No vídeo, gravado na praia de La Jolla, o surfista é engolido pelas ondas. Ele fica à mercê do mar, bem em frente a um perigoso costão rochoso. Dois salva-vidas se jogam nas águas e, depois, são auxiliados por um terceiro profissional, com jet ski, para salvar o homem.

Segundo James Gartland, chefe do departamento de resgates de San Diego, o homem é um atleta experiente, mas acabou sem prancha e preso em uma área perto de uma formação rochosa.

Por conta do ciclone, as ondas estavam maiores do que o normal. Os ventos chegaram a 160km por hora, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia dos EUA.