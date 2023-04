Vídeo: Onda gigante surpreende banhistas no Rio de Janeiro

A Praia de Itacoatiara, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, registrou mais um dia de ondas gigantes no domingo, 2. O mar ficou agitado e com ressaca no litoral do Sul e do Sudeste do País devido à chegada de um ciclone bomba à região na última sexta-feira, 31 de março.

De acordo com a Climatempo, o ciclone bomba é um fenômeno meteorológico caracterizado por um ciclone extratropical intenso com ventos muito fortes.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma onda enorme atravessando toda a extensão do paredão da Pedra do Pampo, na Praia de Itacoatiara. O fenômeno aconteceu enquanto banhistas aproveitavam tranquilamente as quedas d'água do paredão. A chegada da onda surpreendeu muitos deles. Alguns foram derrubados pela força da água. Ninguém se feriu.

Na semana passada, Itacoatiara registrou ondas que, segundo estimativas de surfistas, chegaram a atingir mais de 8 metros de altura. A Marinha emitiu alerta de ressaca inicialmente até a manhã desta segunda-feira, 3, mas depois o prorrogou, com previsão de ondas em torno de 3 metros até a manhã desta terça, 4, de Santos (SP) a São João da Barra (RJ).

Outro vídeo que circula nas redes sociais mostra a água do mar invadindo ruas em Arraial do Cabo, também no Rio de janeiro.

Cuidados

De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, é importante seguir algumas orientações nos locais onde o mar esteja agitado e com ondas altas, como evitar banho de mar, a permanência em mirantes, navegação e tráfego de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia.

Na manhã desta segunda, o centro informou, pelo Twitter, que a Avenida Delfim Moreira, no sentido Copacabana, permanecia interditada, na altura do posto 11, após ressaca invadir a pista Equipes da Comlurb faziam a limpeza no local.