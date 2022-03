Vídeo: Scooby foi de 'penetra' no casamento de Douglas Silva muito antes do BBB 22

Durante uma conversa no BBB 22, Douglas Silva revelou que já teve contato com Pedro Scooby fora da casa, há muito tempo, quando o surfista foi de "penetra" em sua festa de casamento com Carol Samarão em 2008.

Nas redes sociais, a equipe de DG publicou um vídeo desse momento inusitado. Nele, é possível ver Scooby cumprimentando o casal.

"Alerta de Penetra! Em 2008 a festa de casamento do DG e da Carol Samarão foi invadida por um penetra…E não era nada menos que ele, sim, ele mesmo Pedro Scooby", escreveu a equipe na publicação.

Nos comentários, Carol aproveitou para mandar uma mensagem para Cintia Dicker, atual companheira de Scooby. "Não quero saber, sendo convidados ou não estaremos lá no (casamento) de vocês", brincou.