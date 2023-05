Vídeo: tentativa de sequestro é flagrada por câmera de segurança na RMS

Uma câmera de segurança registrou uma tentativa de sequestro em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, nesta terça-feira (9). No vídeo, suspeitos armados descem de um carro em frente a um depósito de bebidas e tentam raptar o proprietário do estabelecimento.

De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu na localidade da Estrada Velha de Monte Gordo, em Barra do Jacuípe. Policiais militares da 59ª CIPM foram até o local onde obtiveram a informação de que quatro indivíduos chegaram em um veículo modelo Onix sedan, de cor azul, tentaram sequestrar o comerciante, que conseguiu fugir.

Nas imagens é possível ver o comerciante sendo conduzido ao carro com uma arma apontada para sua cabeça, no entanto, pouco antes de entrar no veículo, ele se desvencilhou dos sequestrados e fugiu correndo. Uma mulher que estava no local também aparece nas filmagens tentando intervir no crime.

Tentativa de sequestro é flagrada por câmera de segurança na Região Metropolitana de Salvador pic.twitter.com/ebuMxvsJEj — Jornal CORREIO (@Correio24hBA) May 9, 2023

Um dos suspeitos efetuou um disparo de arma de fogo, mas ninguém foi atingido. Nenhum suspeito foi localizado até o momento. A Polícia Civil investiga o caso.