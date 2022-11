Vídeo: veja apresentação que fez Rebeca Andrade conquistar ouro no Mundial de ginástica

Rebeca Andrade se tornou a primeira brasileira campeã individual geral no Mundial de ginástica nesta quinta-feira (3). A modalidade aponta a ginasta mais completa do planeta, pois envolve todos os quatro aparelhos.

Rebeca foi soberana em todas as rotações e se manteve sempre em primeiro lugar ao longo da disputa. Abriu com uma nota excepcional de 15.166 no salto, depois fez 13.800 nas barras assimétricas, 13.533 na trave e o grand finale com 14.400 no solo, que encerrou a apresentação ao som de Baile de Favela.

No total, a brasileira somou 56.899 pontos. Shilese Jones, dos Estados Unidos, conseguiu 55.399 e conquistou a prata. O bronze ficou com a britânica Jessica Gadirova, com 55.199.

Assista à apresentação de Rebeca, separada por aparelhos na ordem de apresentação: