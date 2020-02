Vídeo: veja os gols do triunfo do Vitória no Ba-Vi

O Vitória venceu o Bahia por 2x0 no primeiro clássico Ba-Vi do ano, disputado na Fonte Nova neste sábado (8), pela terceira rodada da Copa do Nordeste. O primeiro gol foi de Thiago Carleto, aos 23 minutos, em cobrança de falta. O segundo saiu da cabeça de Vico, aos 41, em cobrança de escanteio originada por um chute do mesmo Carleto de longe que Douglas espalmou.

“Eu já conheço Douglas faz tempo. É um excelente goleiro, mas tem essa dificuldade, espalma bastante a bola”, disse o lateral esquerdo rubro-negro sobre o goleiro tricolor na saída para o intervalo.

Veja os gols: