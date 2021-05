Videoclipe de Gal Costa e Jorge Drexler celebra um milhão de streams

O dueto de Gal Costa com o uruguaio Jorge Drexler para Negro Amor, lançado no álbum Nenhuma Dor, editado em fevereiro de 2021, já soma 1 milhão e 200 mil streams no Spotify, isoladamente. A música entrou ainda em playlists internacionais.

Para comemorar, a Biscoito Fino está lançando o videoclipe da canção, com imagens de Gal e Drexler. Assim como na produção do álbum, gravado já durante a pandemia, ambos registraram suas imagens separadamente: Jorge Drexler em sua casa, em Madri, e Gal Costa em São Paulo.