Vidraceiro é baleado e morto perto de casa na Engomadeira; família acusa PMs

Um vidraceiro morreu ao ser baleado quando voltava do trabalho na tarde da quinta-feira (8), no bairro da Engomadeira, em Salvador. Carlos Henrique Soares do Santos, 47 anos, foi baleado por policiais militares, segundo a família. A Polícia Militar diz que houve uma troca de tiros na região e Paulo foi atingido.

Carlos Henrique estava chegando na casa dele, na Rua Paulo Magalhães, quando foi baleado. Ele ainda foi levado ao Hospital Roberto Santos - segundo familiares, já estava morto quando isso aconteceu.

"Era uma pessoa muito querida, honesta, trabalhadora. Tem na carteira o IMEI que pagava todo mês. Infelizmente tiraram a vida de meu irmão covardemente. Eles (PM) estão dizendo que é tiroteio, não foi nada. Toda vez que vai matar uma pessoa inocente vai ter um argumento, e é só esse, troca de tiro. Quem mora em favela sempre vai ser bandido", criticou a irmã do vidraceiro, Rosa, em entrevista à TV Bahia.

A PM diz que equipe da 23ª Companhia Independente estava fazendo rondas e quando chegou na Rua Senhor do Bonfim foi alvo de tiros. Os PMs revidaram. Quando o tiroteio acabou, os atiradores fugiram e "posteriormente foi encontrado um homem ferido", diz a nota. A PM diz que o ferido foi socorrido para o hospital, mas não resistiu.

O corpo de Carlos Henrique, que deixa seis irmãs e a companheira, será sepultado a partir dad 16h de hoje, no Cemitério Ordem 3° de São Francisco, na Baixa de Quintas.