"Vidro Fosco": doença de Zé Neto pode indicar diferentes problemas

A assessoria do cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, divulgou através de nota, nessa terça-feira (21), que o músico passa por um tratamento nos pulmões devido a uma mancha com aspecto de vidro que apareceu nos seus exames de rotina. A condição é popularmente conhecido como “foco de vidro”, no meio médico é chamada de “Vidro Fosco”.

“Zé Neto está com 'foco de vidro' no pulmão, não é nada grave, mas causa um pouco de falta de ar para cantar. Este tipo de problema pode ser resquício do Covid-19 e também é uma das consequências do consumo do Vape (cigarro eletrônico). Ele já está em tratamento”, repassou a comunicação do artista.

"Vidro Fosco" é comumente encontrado em alguns tipos de câncer, processos inflamatórios causados por vírus, fungos ou bactérias, ou em diagnósticos de fibrose pulmonar. Com a pandemia de coronavírus, a condição também começou a ser associada aos efeitos da Covid-19. No caso do cantor, além da doença pandêmica, o uso sistemático do Vape (cigarro eletrônico) foi relacionado como causa.



Daniela Chiesa, professora Adjunta do Curso de Medicina da Universidade de Fortaleza (Unifor), especialista em Pneumologia com ênfase em DPOC, Reabilitação Pulmonar, Tabagismo, e Função Pulmonar) diz que o problema não caracteriza que o cantor tem uma doença ou que o quadro atual dos pulmões é consequência da Covid-19 e do uso de cigarros eletrônico. "Vidro Fosco é um achado de imagem, de uma tomografia, por exemplo. Não significa uma doença específica, pois aparece em várias doenças".

A professora ainda alerta que, sem a avaliação do paciente, seus sintomas e outros exames, é difícil identificar a causa específica do quadro de "Vidro Fosco" que o paciente apresenta. Apesar da condição estar presente nos pacientes com pneumonia por Covid-19, não é possível saber os motivos do problema sem estudar caso a caso. Daniela Chiesa menciona que inúmeras doenças estão associadas ao problema, fator esse que dificulta qualquer posição médica apenas ao analisar uma imagem. As informações são do jornal O Povo.