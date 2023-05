Vigilância de empresas sobre atividade de funcionários na internet impõe limites

(Ilustração de Quintino Andrade)

Mariana*, designer de 27 anos, embarcou em uma nova jornada profissional em uma agência de publicidade aparentemente descontraída. As promessas de ambiente leve e divertido logo se dissiparam quando a realidade diária se revelou bem diferente do que ela imaginava. Ao receber o notebook da empresa, entregue como presente gracioso em vez de simples ferramenta de trabalho, Mariana se deparou com a presença de softwares misteriosos instalados nele.

Intrigada sobre a finalidade dos softwares, a explicação foi evasiva: “facilitar a rotina e a organização da equipe”. No entanto, não demorou muito para que ela descobrisse a verdade por trás dos programas. Eram, de fato, mecanismos de vigilância. O ponto eletrônico só podia ser batido pelo computador, capturando uma foto sua a cada registro.

Além disso, havia um programa que tirava prints aleatórios da tela do computador, sempre de forma surpreendente. Para piorar, certos sites e plataformas, como redes sociais, estavam bloqueados. “Me senti desconfortável desde o início, mas resolvi dar uma chance, acreditando que melhoraria com o tempo. Não melhorou, e acabei pedindo demissão em menos de um mês”, relata.

Infelizmente, o fenômeno dos monitoramentos empresariais é um território cinzento na legislação atual. Não há regulamentação específica que aborde de forma clara e ampla os limites e direitos dos funcionários. O bom-senso deveria ser a métrica para garantir o equilíbrio entre a segurança da empresa e a privacidade dos colaboradores. Entretanto, nem sempre isso ocorre na prática. A falta de orientação legal concreta pode levar algumas empresas a adotarem medidas invasivas e excessivas, comprometendo o bem-estar e a dignidade dos funcionários e colaboradores.

“Embora exista uma legislação nacional genérica, é importante destacar que certas situações específicas, como determinadas profissões ou setores que lidam com o monitoramento de atividades, possuem regras próprias”, explica o advogado Tony Figueiredo, sócio do Pedreira Franco e Advogados Associados. Um exemplo, destaca Figueiredo, são as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina para médicos e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM ) para profissionais do mercado financeiro.

“Independentemente do texto literal das leis, é fundamental que as melhores práticas adotadas se baseiem em diretrizes, como informação prévia dos procedimentos, estabelecimento de proporcionalidade, consentimento pessoal, monitoramento visível, relações de trabalho exclusivamente profissionais, armazenamento seguro de dados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, acima de tudo, respeito à intimidade do trabalhador”, afirma.

*Nome fictício para preservar a identidade da personagem

Corporações usam softwares para rastrear e medir trabalho on-line

Uma das abordagens mais utilizadas é o desenvolvimento de softwares de monitoramento específicos para o trabalho remoto. Esses programas têm a capacidade de rastrear o tempo dedicado às tarefas, fiscalizar o uso da internet e fornecer análises detalhadas do desempenho e produtividade dos colaboradores. “Tais programas podem identificar o rastreamento do tempo destinado ao trabalho, o monitoramento do uso da internet, bem como a aferição detalhada do desempenho e produtividade funcional”, reforça o advogado.

Além disso, o monitoramento do acesso a redes e sistemas corporativos internos é outra prática comum adotada pelas empresas. Esse tipo de vigilância tem como objetivo averiguar o registro das atividades dos funcionários, analisar o conteúdo dos trabalhos desenvolvidos e garantir a conformidade com os processos internos, políticas de segurança e outras diretrizes estabelecidas.

Programas conseguem fiscalizar trabalho remoto (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Essa medida visa não apenas a segurança dos dados, mas também o cumprimento das normas internas da empresa. “Há monitoramento de acesso a redes e sistemas corporativos internos, com o propósito de averiguar o registro das atividades, analisar o conteúdo dos trabalhos desenvolvidos, a obediência aos processos internos, políticas de segurança, dentre outros”, complementa Figueiredo.

As empresas também investem em tecnologias que proporcionam melhor comunicação virtual entre os funcionários. Mensagens instantâneas, videoconferências, ferramentas de contato eletrônico e e-mails são utilizados não apenas para facilitar a interação entre os colaboradores, mas também para aprimorar a qualidade do trabalho realizado por toda a equipe.

Essa abordagem visa melhorar a comunicação interna e promover um ambiente de trabalho mais eficiente. “São tecnologias que proporcionam uma melhor comunicação virtual, fomentando não somente a interação dos empregados, mas também o aperfeiçoamento da própria mão de obra”, contemporiza Figueiredo, especializado em legislação de caráter digital. Em contrapartida, é fundamental que tais práticas sejam realizadas de maneira ética e respeitem a privacidade dos funcionários. “As práticas adotadas devem ser transparentes, proporcionais e respeitar os direitos dos trabalhadores”, alerta.

Vigilância deve ser de caráter ético, afirma especialista

Essencial para preservar a privacidade, a vigilância realizada de forma ética é também um meio de garantir o bem-estar dos funcionários. Segundo Alex Magno, consultor de gestão executiva e comercial, as empresas devem respeitar fronteiras legais e evitar expor as pessoas de forma inadequada. Magno ressalta que “não dá para a empresa ultrapassar os limites que dizem respeito à vida privada, a exemplo do local onde vivem e o que estão fazendo”.

É importante reconhecer que cada indivíduo tem direito a resguardar a própria privacidade e pode ter razões legítimas para não querer expor o ambiente privado durante o trabalho remoto. Permitir que os colaboradores possam trabalhar com a câmera desligada, por exemplo, é uma forma de respeitar esses limites.

Muitas empresas exigem câmera aberta nas reuniões, mas o funcionário tem direito de não querer exibir o ambiente íntimo para os colegas de trabalho. Às vezes, a pessoa está com uma roupa que não é legal, mora em uma casa que tem as paredes sem reboco. Há muitas variantes, destaca Alex Magno, consultor em gestão executiva.

Além disso, é crucial compreender que o monitoramento excessivo pode levar à desmotivação dos funcionários. “Quando os colaboradores se sentem invadidos e desrespeitados, há uma quebra de confiança e falta de privacidade. Medidas descabidas de controle podem resultar em diminuição da produtividade”, aponta Magno. A imposição de vigilância excessiva pode criar um ambiente de trabalho desfavorável, prejudicando a motivação e o engajamento dos funcionários. Para manter um clima saudável, é necessário encontrar equilíbrio entre a supervisão necessária e o respeito à privacidade dos colaboradores.

A vigilância ética implica em reconhecer que as pessoas são mais do que meros recursos produtivos e merecem ser tratadas com respeito e dignidade. “Medidas descabidas de controle fazem com que as pessoas trabalhem menos. Ao implementar práticas de vigilância, é essencial considerar o impacto na motivação e no bem-estar dos funcionários. Ao criar um ambiente de trabalho que valoriza a privacidade e o respeito mútuo, as empresas podem estimular a produtividade e o comprometimento dos colaboradores, promovendo uma cultura organizacional saudável e sustentável”, garante Magno.

Chefes stalkeadores caminham em direção contrária à lei

Alguns chefes parecem ter o poder de detetives profissionais quando o assunto é stalkear ('bisbilhotar' ou 'perseguir' no espaço virtual) os funcionários nas redes sociais. As investigações particulares, porém, caminham na contramão da gestão ética. “Entrar nas redes sociais do colaborador e ver o que ele faz ou deixa de fazer, com quem anda, como está se divertindo, não é adequado”, alerta Magno.

Porém, é preciso bom senso de ambos os lados. “Muitos funcionários já foram pegos na mentira, passeando, indo na praia ou tomando cerveja em horário comercial. O chefe não deve vigiar, mas o funcionário também não deve mentir. É preciso que exista uma relação de confiança”, pondera o consultor.

É necessário também que exista transparência e comunicação aberta no monitoramento digital. A tecnologia ajuda, mas antes de recorrer às ferramentas e entender as opções disponíveis no mercado, as empresas precisam se adequar internamente sobre gestão de tarefas e processos. “Funcionário produtivo não é aquele que chega às oito da manhã e sai às oito da noite. Isso é trabalho. Produtividade é quando a pessoa recebe uma tarefa e a executa com agilidade e eficiência, quando existem trocas entre o time”, ressalta Magno.

Cinco dicas para preservar a intimidade no trabalho virtual:

Respeite fronteiras - Separe o pessoal do profissional. Evite utilizar as próprias redes sociais no computador fornecido pela empresa, para não expor informações íntimas ou atividades da vida privada no local de trabalho.

Use o que é seu - Sempre acesse o que diz respeito a você por dispositivos particulares. Caso necessário, solicite um chip ou ferramenta extra para utilizar o WhatsApp e as redes sociais pessoais. Dessa forma, é possível manter a privacidade de suas conversas pessoais sem misturá-las com o ambiente virtual corporativo.

Conheça as regras - Esteja ciente das políticas da empresa. Familiarize-se com as diretrizes estabelecidas pela empresa em relação ao uso do computador e das redes sociais durante o horário de trabalho. Respeite regras fixadas para escapar de conflitos e consequências indesejadas.

Cuidado ao repassar - Ao usar o computador corporativo, tenha cuidado quando for compartilhar informações pessoais ou postar conteúdo sensível nas redes sociais. Lembre-se de que o monitoramento pode ocorrer, e muito é importante manter a discrição sobre assuntos de natureza particular.

Ajuste o sistema - Configurações bem manejadas são muito importantes. Revise e ajuste as barreiras de proteção à privacidade nas redes sociais para garantir que apenas as pessoas desejadas possam acessar suas informações e publicações. Isso ajudará a evitar exposição desnecessária e preservar a própria privacidade de qualquer vigilância maliciosa.