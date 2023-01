Vigilância Sanitária abre licenciamento para o Carnaval de Salvador

Começa nesta segunda-feira (30) o licenciamento para comércio formal e informal de alimentos, serviços de saúde e demais atividades de interesse da saúde que irão atuar no Carnaval de Salvador deste ano. Os interessados devem comparecer à sede da Vigilãncia Sanitária (Visa), no Complexo Municipal de Saúde, em Brotas, das 8h às 16h30 (sem intervalo), de segunda a sexta.

O licenciamento é necessário para vários segmentos da área de alimentos, caso de barraqueiros, empreendedores de food fruck, balcões, baianas de acarajé e mingau, bem como entidades carnavalescas e camarotes que oferecem em sua estrutura atividades de salão de beleza e massoterapia, por exemplo. Os serviços de saúde também precisam da autorização do órgão para funcionar.

Para quem vai atuar no Circuito Batatinha, a solicitação deve ser feita junto ao protocolo da Visa do Distrito Sanitário do Centro Histórico.

A orientação é que os interessados façam a solicitação o quanto antes, para evitar filas e para que possam se adequar a tempo para a folia.

Apenas o protocolo da Visa Central funcionará durante o Carnaval para aqueles que, porventura, não consigam o requerimento antes do início dos festejos.

O documento de declaração das atividades de comida de rua, bem como o Guia de Orientações Gerais de boas Práticas para Manipulação de Alimentos e demais informações estão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Saúde.