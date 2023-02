Vigilância Sanitária já realizou mais de 4 mil inspeções nos principais circuitos

Para garantir a folia saudável no Carnaval de Salvador, as equipes da Vigilância Sanitária (Visa), órgão vinculado à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), estão de prontidão nos dias da festa com intensificação da fiscalização do comércio formal e informal nos principais circuitos. Nos quatro dias de festa (de quinta a domingo), mais de 4 mil inspeções foram realizadas.

O trabalho de caráter preventivo da Vigilância contribui diretamente para redução no número de ocorrências de doenças evitáveis nos módulos de saúde como intoxicações alimentares (diarreia), dor abdominal e outros agravos. Do total de fiscalizações nos dias de festas, 2,5 mil espaços apresentaram conformidades nas práticas sanitárias para garantir a saúde do consumidor; os demais receberam orientações ou notificações para promover os ajustes necessários. Não houve nenhuma interdição total.

Entre as principais ocorrências advertidas pela Visa nos circuitos estão: más condições de higiene, manejo e armazenamento de alimentos; apreensão de alimentos com prazo fora da validade; falha de manuseio de equipamentos que interfiram na qualidade do produto; comercialização de medicamentos controlados sem receita, entre outros.

A vice-prefeita e titular da SMS, Ana Paula Matos destaca que a redução nas ocorrências também é fruto do trabalho de capacitação desde o pré-Carnaval. “Os profissionais da Vigilância Sanitária têm um papel fundamental na proteção dos foliões. De forma preventiva, começam a atuar bem antes da folia iniciar, vistoriando locais, capacitando e orientando diversos atores importantes do nosso Carnaval. Esse trabalho de prevenção reduz situações de risco e promove um Carnaval repleto de cuidados com a vida. Minha fala é de honra, orgulho em representar essas equipes que estão com vontade de cooperar, educar e orientar os trabalhadores na festa”, afirmou.

A diretora de Vigilância e Saúde (DVIS), Andrea Salvador, explica que os locais notificados vão passar por uma reinspeção para dar continuidade aos trabalhos com maior segurança após atender as exigências do órgão. “É muito importante que os serviços estejam em acordo com as normas sanitárias vigentes. Nos preocupamos que o folião possa curtir a festa sem se preocupar em ter indisposições com a saúde após consumir o que é oferecido nos circuitos”, enfatizou.

Para este ano, a Visa conta com uma estrutura de 10 praticáveis fixos distribuídos pelos circuitos, funcionando ininterruptamente durante todos os dias de Carnaval, com objetivo de otimizar as ações de fiscalização dos equipamentos.

A Vigilância Ambiental de Salvador (Visamb), também vinculada à SMS, fechou o cerco contra doenças transmitidas por água contaminada. O órgão, que atua desde o início do Carnaval de Salvador, recolheu mais de 600 análises da qualidade da água de camarotes, módulos assistenciais, hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos.

Até a manhã de segunda (20), não foi detectada nenhuma irregularidade na potabilidade do insumo nos locais visitados com coerência no padrão do cloro dentro dos limites estabelecidos. A ação coíbe surto de doenças como diarreia, cólera, Hepatite A, rotavírus, entre outras. Todos os locais visitados recebem um selo de acompanhamento afixado em local visível.





