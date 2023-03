Vigilante suspeito por morte de morador de rua em Feira é detido

Um homem de 51 anos é suspeito de ser o autor de vários homicídios contra pessoas que viviam em situação de rua, em Feira de Santana, na Bahia. Ele foi detido na madrugada desta sexta-feira (3), mas acabou sendo liberado após prestar depoimento.

Ele é suspeito pela morte que aconteceu no dia 24 de fevereiro, na Serraria Brasil, próximo ao local onde o vigilante trabalha. Há imagens do assassinato do morador de rua que permitiram a identificação do suspeito.

Na delegacia, conforme a Polícia Civil, o vigilante negou que tenha ligação com as outras duas mortes de moradores de rua que aconteceram em situações similares na cidade, em um intervalo de 16 dias.

O suspeito foi localizado enquanto fazia uma vigilância no mesmo bairro onde ocorreu o crime, segundo informações do site Acorda Cidade.

Devido à falta de flagrante e mandado de prisão, o vigilante foi ouvido e liberado em seguida. As investigações continuam para determinar se ele tem envolvimento nos outros casos.

Relembre o caso

No último mês de fevereiro, três homens em situação de rua foram assassinados enquanto dormiam. O primeiro assassinato ocorreu no dia 8 de fevereiro, na Avenida Santo Antônio, no bairro Capuchinhos. Nove dias depois, em 17 de fevereiro, a segunda vítima foi morta na Rua Cristóvão Barreto, no bairro Serraria Brasil. Na mesma rua, a terceira vítima foi assassinada no dia 24 de fevereiro.

Os crimes foram cometidos durante a madrugada e com as vítimas dormindo, todas são moradores de rua e segundo informações, praticavam pequenos delitos na região em que moravam.

“Três crimes que chamam atenção pelo fato das vítimas serem pessoas em situação de rua e de estarem segundo informes, causando transtornos e pequenos furtos nas imediações dos locais onde conviviam. Esses três fatos estão sendo investigados, foram cometidos da mesma forma e tendo as vítimas as mesmas características, as equipes trabalham no sentido de identificar os veículos utilizados nesses crimes. Estamos fazendo diligências para chegar aos autores e serão realizadas as perícias que possam correlacionar as armas utilizadas nesses crimes”, disse o delegado Rodolfo Faro, em entrevista ao Acorda Cidade.