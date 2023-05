Vigília marca 16 anos do desaparecimento de Madeleine McCann

Os pais e a irmã de Madeleine McCann, que desapareceu em 2007 durante uma viagem a Portugal, realizaram uma vigília para marcar os 16 anos de desaparecimento da menina. À época do desaparecimento, Madeleine tinha 3 anos. A cerimônia foi realizada no vilarejo de Rothley, na Inglaterra, onde moram.

A irmã mais nova de Madeleine, Amelie McCann, de 18 anos, falou pela primeira vez sobre o caso durante a cerimônia. "É legal que todos estejam aqui juntos, mas é uma ocasião triste", disse ela, segundo o tabloide britânico Daily Mail.

Madeleine tem dois irmãos mais novos, os gêmeos Amelie e Sean. Eles também estavam no quarto do hotel quando a irmã desapareceu. A família passava férias em Algarve e deixaram os filhos dormindo no quarto enquanto jantavam como amigos em um restaurante dentro do mesmo hotel. A garota desapareceu sem deixar rastros. Sean não foi visto na cerimônia.