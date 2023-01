'Vigorei': Gil do Vigor tira carteira de habilitação para dirigir nos EUA

O economista e ex-BBB Gil do Vigor anunciou que conseguiu tirar a habilitação para dirigir nos Estados Unidos, onde mora atualmente. Gil mudou definitivamente para os EUA e agosto de 2021, após conseguir uma bolsa de estudos de mais de R$ 1 milhão para cursar doutorado em economia na Universidade da Califórnia.

"Nunca desista dos seus sonhos! Etapa 1 completa. Agora já posso dirigir mas com acompanhante!", escreveu no Twitter.

Em outubro de 2022, o economista postou em suas redes que havia conseguido a licença, a primeira etapa do processo para dirigir legalmente em solo norte-americano. A permissão se restringe a dirigir com acompanhante. Agora, quase três meses depois, ele já pode circular sozinho com o carro.

A carteira de habilitação (CNH) brasileira é válida em todo o território dos EUA, mas quem não é habilitado no Brasil precisa passar pelo processo lá.

"Eu descobri que eu nasci para ser motorista. Eu já peguei no carro e consegui colocar na garagem, tirar da garagem, eu fiz tudo", contou Gil em uma entrevista para Ana Maria Braga no Mais Você.