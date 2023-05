Viih Tube avalia corpo após perder 10kg com nascimento da filha

A influenciadora Viih Tube, de 24 anos, mostrou aos seguidores que é influencer da vida real no quesito maternidade. Isso porque, nesta terça-feira (2), a famosa comentou sobre o processo de perda de peso.

Após a chegada da filha, Lua, que aconteceu no início de abril, a ex-BBB tem contado aos internautas que o corpo está passando por várias mudanças, principalmente depois que conseguiu perder 10kg.

Segundo a famosa, ainda faltam 14kg para voltar ao peso que tinha antes de engravidar, mas sem correria, ela revelou que não quer ficar pensando na possibilidade de agilizar o processo de perda de peso.

"Zero pretensão de voltar ao peso que eu tinha correndo. Porque se eu começar a me cobrar com isso, eu vou ficar louca. Eu tenho que trabalhar, cuidar da minha filha, cuidar da casa, imagina ainda ficar com isso na cabeça", comentou.