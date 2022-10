Viih Tube e Eli revelam sexo de bebê em live com patrocínio e brincadeiras

Acompanhados ao vivo simultaneamente por mais de 300 mil pessoas, Viih Tube e Eliezer revelaram que serão pais de uma menina. Conhecidos nacionalmente pela participação no Big Brother Brasil, os dois realizaram transmissão nas redes sociais com direito a marcas patrocinando o momento. O casal anunciou a gravidez em setembro.

A festa contou com brincadeiras entre o casal e os familiares dos dois. Com o tema "BBBaby", o chá revelação teve até dummies, que são contra-regras do programa dirigido por Boninho. Bebê do casal de ex-participantes do reality show global já tem perfil no Instagram com mais de 700 mil seguidores.

Antes da live de revelação, o casal realizou almoço para convidados num evento que, presencialmente, está restrito a familiares e amigos. "Começou o nosso BBBaby, eu já entrei chorando, quase que borro tudo", postou Viih.

Anúncio da gravidez de Viih Tube

“Não foi planejado, aconteceu e terá todo nosso amor”, afirmou Viih em nota enviada à imprensa. "Acredito que a vida nos surpreende e tudo acontece no tempo certo. Esse ano foi marcado por uma virada de chave na minha vida e realizo mais um sonho! A família da Viih se tornou a minha desde que nos conhecemos e, de fato, somos uma família agora. Eu não poderia estar mais feliz em ser pai!", completa Eli.

O namoro entre os dois foi oficializado em agosto com uma surpresa em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, na véspera do aniversário de 22 anos da influenciadora.

"Tudo é muito intenso entre a gente e é uma das coisas que eu mais amo. A nossa conexão veio assim de primeira, nos conhecemos com calma, sem pressão e aqui estamos. Estou muito feliz de compartilhar um dos momentos mais importantes da minha vida com o Eli, que é quem amo e admiro", compartilha Viih.

"Essa criança terá as melhores festas de aniversário", brincou o apresentador João Luiz Pedrosa, colega de confinamento de Viih no BBB, fazendo referência aos eventos realizados pelos pais de primeira viagem. Também ex-participante do reality global, a cantora Gabi Martins celebrou: "Vocês vão ser os melhores pais do mundo".