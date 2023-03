Viih Tube e Eliezer se casam no civil: 'Agora é oficial'

Viih Tube revelou, nesta terça-feira (21), que casou no civil com Eliezer. A ex-BBB compartilhou uma série de fotos do momento. "Agora é oficial: casamos no civil", comemorou no Instagram. O casal começaram a namorar em maio de 2022, mas só assumiram a relação em agosto. Juntos, eles esperam a primeira filha, Lua.

"Eu me sinto tão segura ao seu lado, me sinto mais forte, mais confiante. Fico lembrando do dia que casamos no Rock in Rio, quem diria que casaríamos de verdade e estaríamos tão felizes construindo nossa família juntos! Cada passo que damos juntos eu fico mais feliz! É um prazer dividir a vida com você meu amor! Eu te admiro tanto, te amo tanto! Às vezes fico só olhando pra você e sentindo um turbilhão de sensações, um amor tão puro!", declarou-se a Youtuber.

Viih confirmou que vai fazer uma grande festa para comemorar a união. "Não pensem que futuramente não vamos ter aquela cerimônia gigantesca, porque vocês sabem que amo fazer uma festa", comentou.