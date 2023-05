Viih Tube lista perrengues da maternidade: 'Doi o coração da mãe'

A influenciadora Viih Tube, de 22 anos, tem mostrado para os seguidores sobre a rotina de ser mãe de primeira viagem. Com a chegada da pequena Lua Di Felice, de apenas um mês, a famosa desabafou sobre alguns acontecimentos.

Neste domingo (21), a ex-BBB contou sobre a primeira crise de dor da filha, o início das cólicas que os bebês sentem. A menina também é filha de Eliezer, de 33 anos.

"Hoje minha pequena teve a primeira crise forte de cólica. Como dói o coração da mãe", disse Viih Tube nos stories do Instagram.

Ainda na rede social, a empresária comentou sobre outros perrengues da maternidade, como não poder fazer algumas coisas porque precisa colocar pensar na filha sempre em primeiro lugar.

"Ser mãe é agradecer por conseguir tomar um banho. Ser mãe é comer correndo ou, às vezes, parar no meio porque seu filho precisa de você. Ser mãe é acordar com mil coisas para fazer e, no fim do dia, se contentar com ter conseguido só lavar o cabelo. Ser mãe é estar numa posição com muita dor nas costas, mas não se mexer porque ela conseguiu dormir gostoso daquele jeito. Ser mãe é priorizar seu filho e, se não der para fazer suas coisas naquele dia, não deu. Ser mãe é ter tanta força quando seu filho precisa que nem você sabe de onde tira", contou.