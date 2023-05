Viih Tube mostra o rosto de Lua em primeiro ensaio da filha; veja 

Viih Tube compartilhou nas redes sociais, nesta segunda-feira (8), a primeira foto da filha, Lua, que vai completar 1 mês de vida nesta terça-feira (9). A menina é fruto da relação da influenciadora com Eliezer.

"Oi titios e titias, eu estava ansiosa para conhecer vocês viu", escreveu a youtuber na foto.

Em menos de uma hora da publicação, a foto já ultrapassou mais de 1 milhão de curtidas. A pequena recebeu elogio de alguns "titios" famosos nos comentários. "Coisa mais lindaaaa", escreveu Maisa. "Quero apertar", comentou Cleo. "Princesa da titia", disse Gabi Martins.

Viih Tube havia publicado o rosto da pequena na última semana; na foto; Eli aparece dando banho em Lua, enquanto a youtuber registra o momento em uma selfie. A publicação foi feita para comemorar o aniversário de um ano que o casal se conheceu.

A influenciadora explicou que a demora para mostrar a filha era medo e preocupação em excesso do que as pessoas poderiam comentar na web e usou o exemplo do que ocorreu com Virginia, que recebeu hate ao mostrar o rosto da caçula, Maria Flor.