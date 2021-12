Vik Muniz abre galeria em São Joaquim: ‘a ideia é conversar com os sentidos da feira’

Vai vender o que neste box? A pergunta tem sido feita nos últimos dias ao artista plástico Vik Muniz, enquanto ele comanda os últimos detalhes de sua primeira galeria, a Lugar Comum, que será inaugurada neste sábado (18), às 17h, na Feira de São Joaquim, no box B23.

Para quem não está acostumado com os becos da feira, o paulista abaianado explica que é só chegar pela entrada principal, virar duas ruas e pronto. O espaço de 16 metros quadrados fica em frente a um bar “cheio de cachaceiro”, diverte-se Vik.

Com seu jeito descontraído, o artista conta que já está enturmado com os colegas de feira, ainda que não vá vender nada. Só vai trocar experiências. No caso, aproximar o público da maior feira da capital das criações de expoentes da arte contemporânea nacional e internacional.

O primeiro artista convidado é o carioca Ernesto Neto, que em sua estreia na cidade apresenta a instalação Bem Comum, feita a partir de temperos - em um diálogo com as mercadorias encontradas no local. “Ele pegou quase tudo lá e a ideia é conversar com os sentidos da feira”, conta Vik. Neto usou, por exemplo, gengibre misturado à tinta, perfumando o ambiente.

A Lugar Comum vai funcionar seguindo os horários de São Joaquim, das 5h às 17h. A ideia inicial, segundo Vik, é fazer quatro exposições por ano, um ritmo para conciliar que seus muitos projetos nacionais e internacionais. Ele conta que desde que passou a visitar frequentemente Salvador, há mais de duas décadas, sempre tinha a feira, um lugar que adora, em mente.“Ela é muito autêntica, parece um mercado africano”, compara.

O projeto foi ganhando forma desde que ele comprou uma casa no Santo Antônio, há três anos, e aumentou as temporadas por aqui. E dialoga com seu entendimento sobre a arte, que não deve ficar restrita ao “cubo branco” das galerias sempre instaladas em locais meio inacessíveis para a maioria das pessoas.

“Venho de uma família muito simples e fico pensando, por exemplo, como meus pais se sentem deslocados em galerias”, diz Vik, que não tem nenhum problema com os espaços tradicionais. Em 2019, ele expôs em Salvador no MAM e na Paulo Darzé Galeria. E conta que já tem projetos engatilhados na Espanha e Nova York.

São Joaquim, com toda sua vida e diversidade, se insinua para o artista como outra centralidade possível. “É um centro diferente. Fiquei até pensando se não vou estragar o local, mas tenho certeza que a feira vai absorver a galeria”, projeta Vik, que neste domingo comemora 60 anos e sonha em replicar a ideia da Lugar Comum em outras capitais e, quem sabe, “até criar uma galeria móvel no meio da Feira de Caruaru ou no Capão Redondo”. Veja mais detalhes em www.lugar-comum.com.





Musical Amor, Sublime Amor está em cartaz nos cinemas (Foto: Divulgação)

Steven Spielberg celebra seus 75 anos neste sábado (18) na ótima energia de Amor, Sublime Amor, que trouxe o veterano e amado cineasta de volta ao romance e à magia dos musicais. A refilmagem de West Side Story – que segue em cartaz na rede UCI, no Metha Glauber Rocha e na Saladearte do MAM e Paseo - é a pedida para quem quer leveza no fim de semana, com aquele glamour do cinemão, na história de amor e rivalidade juvenil na Nova Iorque dos anos 50.

Mas para quem quer matar saudades de outras fases do diretor, o canal Telecine rende homenagens com dois programas: no Pipoca, tem a fase elétrica do Indiana Jones Harrison Ford. Hoje (18) o canal exibe os quatro filmes da série: Os Caçadores Da Arca Perdida (15h35); O Templo da Perdição (17h40); A Última Cruzada (19h45) e O Reino Da Caveira De Cristal (22h). Já o Telecine Cult exibe amanhã (19) os filmes produzidos pelo diretor ainda no início da carreira.

A programação conta com Encurralado, de 1971, que mostra um homem perseguido por um misterioso motorista de caminhão, às 18h20, Louca Escapada, de 1974, com Goldie Hawn, com a história de uma mulher que ajuda o marido a fugir da prisão e dá início a uma frenética perseguição policial, às 20h, e Tubarão, de 1975, o primeiro blockbuster de Spielberg, que faturou mais de US$ 100 milhões com a trama sobre uma cidade litorânea aterrorizada por um tubarão gigante, às 22h, além de A.I. - Inteligência Artificial, sobre um modelo robô que sonha em se tornar humano, à 0h15.