Vila Armazém faz maratona de forró neste fim de semana

Um dos eventos mais disputados do pré-São João na capital, o Forró da Amizade acontece neste sábado (21), a partir das 20h, no Villa Armazém, em Vilas do Atlântico. A grade de atrações da festa promete forró de estilos variado. Se revezam no palco: Adelmário Coelho, Cavaleiros do Forró e Forró do Tico. Os ingressos estão disponíveis no Bora Ticket, Sympla, Pida e na Villa Armazém e nos valores a partir de R$ 220.

Como forma de aquecimento de seu público, a casa promove uma maratona de forró já a partir desta quinta (19), com a festa Forrozin do Vila, que tem show de Aline Ataíde e Tio Barnabé, a partir das 20h. Na sexta (20) é avez do o Arraiá da Filó recebe além do anfritã, Filomena Bagaceira, o cantor Rode Torres. As apresentações começam a partir das 21h.Os interessados podem aproveitar o local e as atrações pagando a partir de R$ 20 na quinta-feira e de R$ 30 na sexta-feira.

Apesar da flexibilidade nos protocolos, que agora torna o uso de máscara facultativo em lugares abertos ou fechados, o local continua com controle de acesso, cobrança do cartão de vacinação e uso constante do álcool em gel.

Serviço

Quinta-feira (19) - Forrozin da Villa, 20h, com Aline Ataíde e Tio Barnabé; pista R$ 20; camarote R$ 30

Sexta-feira (20) - Arraiá da Filó, 21h, com Filomena Bagaceira e Tio Barnabé, pista R$ 30; camarote R$ 40

Sábado (21) - Forró da Amizade, 20h, com Adelmario Coelho, Cavaleiros do Forró e Forró do Tico; Arena All R$ 220, Camarote All R$ 300

Vendas: Bora Ticket, Sympla, Pida e Villa Armazém