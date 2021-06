Vilã fashion da Disney, Cruella de Vil inspira editorial

Cruellla já é um ícone fashion. Assim como a combinação de preto e branco, conhecida no mundo da moda como P&B. E esses dois motes floreiam o editorial deste fim de semana, inspirado na vilã mais querida do momento, que ganhou nova versão nas telinhas da Disney+, interpretada pela atriz Emma Stone, com o figurino recheado de peças que bebem na fonte desses clássicos tons.

E quem teve oportunidade de ver a obra percebeu que o mood do rock da Londres dos anos de 1970 domina a estética, com direito a ares subversivos. E para esse editorial revisitamos o clima underground e o resultado foi uma divertida releitura.

Toque punk

Cruella quer ter seu nome reconhecido no mundo da moda e faz de tudo para roubar a cena. Para isso, mergulha na estética punk rock em ascensão na Londres de 1970. Reninterpretamos as referências nesse look carregando nos elementos de couro (colete e calça) e correntes representado no body chain.

Obsessão bicolor

A vilã mais fashion da Disney é obcecada pelo P&B e a pele dos dálmatas da Baronesa Von Hellman, sua arquirrival. Brincamos com esses elementos na estampa do vestido, quase um animal print abstrato, e no sapato bicolor (usado em todos os looks). O blazer bordado de pedrarias e as luvas compõem com toque sofisticado e dramático.

Dark total

A vontade da Cruella de ser sofisticada, fashion e subversiva torna o figurino do filme uma inspiração e tanto para composições. Investimos no visual abusando no veludo, presente no macacão bordado e também no quimono. A bolsa vintage traz um ar retrô.



Ficha técnica:

Fotos: Renato Rebouças (@renato.reboucas @atofilmes) | Produção de moda: Paula Magalhães(@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral) | Beleza: Janaína Abdon (@janainaabdon) | Modelo: Júlia Bittencourt (@whoisbitten) da agência 40 graus (@40grausbahia) | Todos os looks são da Abx (@abxcontempo), Brechó da Betty (@brechodabetty) e Sarastro Brechó (@sarastrobrecho)