Com votos de boas conexões e energias, o Réveillon 7 Mares será uma das principais opções de festa da virada do ano dentro de Salvador, brindando a chegada de 2022 com muita animação. O evento, uma realização de SkyLounge, Hype e Pequena Notável, acontecerá na Vila Jardim dos Namorados, a partir das 20h. Os ingressos já estão à venda no Sympla e Clínica do iPhone e o lote promocional de abertura já está esgotado.