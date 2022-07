Vila Nova vai distribuir ingressos de graça para jogo contra o Bahia

Lanterna da Série B, o Vila Nova espera contar com casa cheia durante a partida contra o Bahia, nesta sexta-feira (8), às 19h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia. Para isso, a diretoria do clube anunciou que vai distribuir ingressos de forma gratuita aos torcedores.

Ao todo, o Vila Nova planeja distribuir 5.760 ingressos. A carga representa mais da metade da capacidade do estádio, que pode receber cerca de 10 mil torcedores.

Para ter acesso ao ingresso, o torcedor precisa apenas fazer a retirada em um dos pontos de venda disponibilizados pelo Tigre. De acordo com o presidente do clube, Hugo Jorge Bravo, os bilhetes vão ser bancados por um dos patrocinadores da equipe.

"O torcedor poderá retirar de forma gratuita o seu ingresso para o jogo e levar a família, a vizinhança e quem mais puder comparecer com muita energia positiva", afirmou o dirigente.

Com apenas 12 pontos em 16 partidas, o Vila Nova ocupa a última colocação da Série B. A equipe acumula 10 rodadas sem vencer no torneio. Contra o Bahia, o Tigre vai ter a estreia do técnico Allan Aal, que substituiu Dado Cavalcanti.