Villarreal e Atlético de Madrid empatam sem gols pelo Espanhol

Villarreal e Atlético de Madrid protagonizaram um jogo movimentado no estádio de La Cerámica, nesta sexta-feira (6), mas ficaram no empate por 0 a 0, na abertura da 16ª rodada do Campeonato Espanhol. Pior para o time do técnico Diego Simeone, que amargou o terceiro jogo sem vitória e continua distante de Barcelona e Real Madrid.

A equipe da capital espanhola soma 26 pontos e ocupa o sexto lugar, posição que dá vaga apenas na fase preliminar da Liga Europa. A diferença é de cinco pontos para os líderes. O problema é que Barcelona e Real Madrid disputaram apenas 14 jogos. Após ser adiado, o clássico será disputado no dia 18 de dezembro. O Villarreal alcançou o sexto jogo sem vencer e está em 12º, com 19 pontos.

No primeiro tempo, o Villarreal foi um pouco melhor. O nigeriano Samuel Chukwueze criou boas chances. O goleiro Oblak trabalhou bastante. A oportunidade mais clara dos primeiros 45 minutos, no entanto, foi do Atlético de Madrid. O português João Félix acertou uma bola na trave do gol defendido por Asenjo, aos 11 minutos.

Na etapa final, o Atlético de Madrid levou mais perigo do que o Villarreal. João Félix teve um papel de protagonismo, criando diversas chances, seja finalizando ou buscando os companheiros em boas condições. Em uma delas, o brasileiro Renan Lodi, aos 34 minutos, recebeu ótimo cruzamento do português, mas finalizou para fora.

Desfalque

O técnico Zinédine Zidane confirmou nesta sexta-feira (6) que Gareth Bale está fora da partida do Real Madrid contra o Espanyol, neste sábado (7), e pode desfalcar o time madrilenho na partida contra o Club Brugge, quarta-feira (11), pela Liga dos Campeões.

O jogador galês está com um edema no bíceps femoral da perna esquerda. Segundo Zidane, o problema surgiu na partida contra o Alavés, no último sábado (30), pelo Campeonato Espanhol, e ele não se recuperou 100%.

Na coletiva, o treinador foi questionado sobre o fato de Bale, mesmo lesionado, continuar praticando golfe, esporte que se tornou o passatempo do galês. "Eu respondo como treinador. Não vou impedir Gareth ou qualquer outro atleta de nada. Os jogadores são maiores de idade e sabem o que têm de fazer."