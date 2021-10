Vilma Nascimento: a ponte afetiva que une o seu primo famoso, Milton, à Bahia

Apesar de ter nascido no Rio de janeiro, Milton Nascimento, ou Bituca como também é chamado, foi criado por uma família mineira e é considerado o grande artista de Minas Gerais e do Brasil. Aos 79 anos, completados semana passada, ele anunciou que vai se “aposentar” dos palcos em 2022 quando completa 80 anos.

Junto com ele, outros três artistas fundamentais na chamada MPB também ficarão octogenário a exemplo de Paulinho da Viola e os baianos Caetano Veloso e Gilberto Gil. Especialmente com os dois últimos Milton tem uma relação de irmandade. Já fez trabalho com Caetano e gravou um disco que resultou em show com Gilberto Gil. Sem falar que Gal Costa está estreando um novo show só com suas músicas.

Como se vê Milton e os baianos têm uma relação quase umbilical. Apesar de não vir com frequência à Boa Terra ele mantém os laços de Minas com a Bahia através de sua prima Vilma Nascimento nascida em Juiz de Fora, Minas Gerais. Morando há mais de 35 anos em Salvador e casada com o jornalista paulista Jari Cardoso, outro que também escolheu a Bahia para viver, ela é uma espécie de elo entre o compositor e a terra dos orixás. Sempre que vem a Salvador, Vilma o recebe e faz as honras da casa.

Mas ela não é apenas a prima de Milton, apesar de muita gente nem imaginar que, aquela mulher simpática, alto astral que mora no bairro de Pernambués, tem parentesco com um ídolo da MPB. E Vilma mantém-se discreta. Quando o primo revelou que vai se apontar em 2022 eu liguei para ela querendo saber sua opinião. Na lata ela respondeu:

“Certa vez estava numa festa na casa dele, muitos amigos em comum e celebridades. Bituca sentado o tempo todo, virei pra ele e falei: "Estás parecendo um pajé!" E meu primo é mesmo um pajé, fala pouco, só observa. Fico feliz pelo retorno do Bituca aos palcos, já estava com saudade de seus shows, que são sempre uma grande festa. Ele é muito iluminado! Difícil acreditar que será a última vez dele no palco”.

Para quem não sabe Vilma canta desde criança. Chegou a vencer concurso infantil em Juiz de Fora. Em casa, gostava de ouvir os programas de auditório da Rádio Nacional. Adolescente, passou a viajar aos fins de semana pro Rio de Janeiro, situado pertinho de sua cidade, e ficava na casa de uma irmã que morava lá. E ia ver de perto as cantoras que admirava nos auditórios das rádios Nacional e Tupi. Aos 21 anos migrou para o Rio de Janeiro, onde viveu por 23 anos, estreitando amizade com o primo Bituca e os músicos do Clube da Esquina. Wagner Tiso foi um dos arranjadores de seu disco e participou tocando piano e sanfona.

Tornou-se muito amiga também do cantor e compositor Luiz Melodia, com quem dividiu o palco algumas vezes. Casou com o arquiteto Paulo Rocha e teve vida bastante intensa na cidade, cantando na noite, assistindo a shows, especialmente as rodas de samba do Teatro Opinião, e espetáculos, como “Maria, Maria”, encenado pelo Grupo Corpo com música de Milton Nascimento, textos de Fernando Brant e que a encantou por identificar no palco a saga mineira de sua família. Entre outros muitos amigos e amigas dos anos 1970/80, queridos até hoje, está a turma ligada ao movimento de poesia marginal “Nuvem Cigana” que fez a cabeça de Vilma Nascimento.

Vilma no show Refavela de Gilberto Gil entre Sérgio Boré e Lúcia Turnbull (Acervo Pessoal de Vilma Nascimento)

Casado com Vilma há muitos anos o jornalista Jari Cardoso que está ajudando Vilma a escrever um livro, lembra como a conheceu:

“A primeira vez que ouvi falar de Vilma foi no ano de 1983, quando era copidesque do Estadão, em São Paulo. No mesmo andar do prédio, atravessando um corredor, funcionava a redação do Jornal da Tarde e lá, na editoria de variedades, havia uma excelente repórter, a amiga Maria Amélia Rocha Lopes, especializada em música, com quem eu conversava muito e cujas matérias nunca deixava de ler. Um dia ela publicou nota de uma coluna com informações sobre a apresentação de um novo grupo de rock, estilo new wave, constituído apenas por meninas, chamado Garotas do Centro. E quem havia subido até a redação pra dar essas informações era uma linda negona, justamente a Vilma Nascimento, prima do Bituca e até então desconhecida pra mim, embora ela já tivesse algum destaque no mundo da música popular brasileira. Em 1977, fora backing vocal no show “Refavela”, de Gilberto Gil, e gravara, em 1980, um LP próprio, “Conquistado”. Depois de ler a matéria de Maria Amélia e ouvir dela mais detalhes sobre a banda, constituída em parte por namoradas de integrantes de um grupo de rock que começava a despontar, os Titãs, me liguei especialmente na figura de Vilma".

Vilma e o maridão, jornalista Jary Cardoso (Foto: Acervo Pessoal de Vilma Nascimento)

E para arrematar Jary conclui:

“Um dia, no mesmo ano de 1983, a encontrei por acaso. Foi numa noite, depois de “fechada” a edição do jornal, em que saí em busca de outros ares, fora do circuito de bares da moda, na Vila Madalena, frequentado pela minha primeira mulher, Ana Lucia, mãe dos meus filhos gêmeos (Denis e Tom, que também se tornaram jornalistas). Só fui paquerá-la cinco anos mais tarde, já divorciado, tendo migrado para Salvador havia um ano, e algum tempo depois do entusiasmo que senti ao passar de carro por uma rua do Pelourinho e vê-la caminhando junto aos antigos casarões. Num outro dia, passado o Carnaval de 1988, novamente por acaso, Vilma estava na fila do elevador de um prédio, na Rua Chile, e iria subir até um andar acima do local onde eu trabalhava. Vilma estava acompanhada do produtor Nelson Rocha e ambos iriam dar entrevistas pra divulgação em rádio das duas apresentações dela como cantora no restaurante Cheiro de Mar, no Rio Vermelho. Aceitei o convite para o show e assim, conversando no elevador, se iniciou a nossa ligação eu dura até hoje”.