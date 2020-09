Vin Diesel com cabelo? Internautas ficam confusos com foto de ator sem careca

As redes sociais se agitaram nessa segunda-feira (7) por conta de uma imagem antiga do protagonista de Velozes e Furiosos, Vin Diesel, hoje com 53 anos, sem a sua icônica careca.

Alguns ficaram confusos sobre a procedência da imagem, outros foram rápidos em comparar o ator com artistas brasileiros, a exemplo do comediante Leandro Hassum. A foto (ver tuítes abaixo) trata-se de um frame do longa "Sob Suspeita", estrelado por Vin Diesel em 2006.

Além de Hassum, o personagem Lineu, vivido por Marco Nanini no seriado "A Grande Família", foi citado por usuários do Twitter. Houve até quem fez montagens, inserindo o astro na série produzida pela Globo. "Vin Diesel é Lineuzinho em A Grande Família - apenas na Netflix", diz a legenda de um tuíte. Veja alguns abaixo: