Vingadores no Tottenham? Homem-Aranha compara jogadores aos heróis

Você já parou para pensar quem seria o Capitão América no seu time do coração? E o Thor? Quem sabe o Hulk... Essa foi a brincadeira que o ator Tom Holland, que interpreta o Homem-Aranha no Universo Cinematográfico Marvel (MCU), participou, ao lado do atacante Son Heung-Min, do Tottenham.

Nascido em Londres, o astro é torcedor fanático dos Spurs e, percorrendo o mundo para a divulgação do filme Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, foi convidado pelo time da Premier League para um papo com o ídolo do futebol.

Na conversa descontraída, a dupla definiu quais jogadores seriam os Vingadores do Tottenham, além de trocarem presentes e autógrafos. Son foi eleito o próprio Homem-Aranha, o que combinou perfeitamente com sua comemoração nos dois últimos jogos do clube - quando fez o gesto do herói, simulando atirar teias com as mãos.

Veja o encontro: