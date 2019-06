Vingadores: Ultimato não encerrou Fase 3, diz chefe da Marvel Studios

Quando Vingadores: Ultimato chegou aos cinemas de todo o mundo, em abril passado, muita gente pensou que a Fase 3 Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) estava sendo encerrada. Mas não, outro filme será responsável por fechar esse ciclo: Homem-Aranha: Longe de Casa.

"Assim que começamos a trabalhar em Ultimato, percebemos que o verdadeiro final da Saga do Infinito, o fim da Fase 3, tinha de ser Longe de Casa, porque perdemos Tony Stark", declarou Kevin Feige, presidente da Marvel Studios.

"E a relação entre ele e Peter Parker foi tão especial durante os cinco filmes em que Tom Holland participou no MCU que precisávamos ver onde sua jornada iria e como o Homem-Aranha sai da sombra de seu mentor para se tornar o verdadeiro herói que ele sempre deveria ser", continuou.

"E é por essa razão que Ultimato e Longe de Casa são duas partes da mesma história. Ainda não acabou até o novo Homem-Aranha", finalizou Feige.

A estreia de Homem-Aranha: Longe de Casa está marcada para o dia 4 de julho no Brasil. Já Vingadores: Ultimato segue na vice-liderança entre os filmes que mais arrecadaram na história do cinema, com um acumulado de US$ 2,750 bilhões - contra os US$ 2,788 bilhões de Avatar, o campeão.