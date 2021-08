Vinho e o Dia dos Pais: presentes para enófilos

Pais enófilos são como qualquer pessoa que ama vinhos: eles gostam de qualidade em suas bebidas e de recursos que ajudem na degustação. Hoje trago algumas dicas de presentes nada óbvios para o paizão, além de dicas de lojas com preços e kits especiais.

● Dê um curso de vinhos

○ Se o seu pai adora vinho, mas ainda se perde em alguns conceitos básicos e até mesmo na hora das compras, uma dica é presenteá-lo com algo que ele nunca irá perder: conhecimento. O curso Introdução ao Mundo dos Vinhos, da The Wine School, está com 25% de desconto usando o meu cupom PAULA25. E mais: duas pessoas conseguem estudar lado a lado com uma só inscrição. De R$ 897, a capacitação escolhida passa a custar R$ 672,75! O mesmo desconto está disponível para os cursos da Espanha e Portugal.

● Ajude-o a conservar seus melhores vinhos

○ Existem duas maneiras de conservar bem os vinhos. Uma é usando uma bomba a vácuo, que custa entre R$ 50 e R$ 150 e retira o oxigênio de uma garrafa que já foi aberta. Desta maneira o vinho oxida mais lentamente e pode durar até 5 dias na geladeira (dependendo da quantidade que ainda resta no recipiente e do estilo da bebida).

○ Outra maneira é usando um Coravin, dispositivo que não requer a retirada da rolha e impede a interação do vinho com oxigênio. Ele introduz uma agulha fina pela rolha, que injeta argônio (gás inerte) dentro da garrafa e também aspira a bebida. A agulha é tão fina que a cortiça rapidamente se recompõe após a retirada. A compra direta do Model Three pelo WhatsApp da Coravin está com promoção: de R$ 2.599 por R$ 1.999. O kit vem com duas cápsulas de gás e cada uma serve 20 doses. A dica é usar esta tecnologia em vinhos mais especiais.

● Dê uma assinatura de vinhos

○ Clubes de assinatura de vinhos são presentaços para pessoas que buscam mais praticidade. A Wine, por exemplo, tem dois clubes para estilos bem definidos de pais: o Clube Surpreendente, para os mais criativos e ousados; e o Clube Notáveis, para pessoas com paladares mais exigentes. A assinatura anual está com 25% OFF.

○ O Clube Adega, por sua vez, traz uma curadoria de vinhos premiados em publicações como ADEGA, Descorchados, Robert Parker e Wine Spectator. Entre os demais benefícios, estão descontos exclusivos, a edição mensal da Revista ADEGA e guias de diversos países. Há categorias com preços a partir de R$ 150/mês. Saiba mais neste link.

○ A Confraria Grand Cru é outra opção. Para o Dia dos Pais, a empresa está dando dois meses gratuitos na assinatura anual — basta usar o cupom CONFRAPAIS. Outra ideia é comprar créditos de consumo, que podem ser usados na compra de vinhos no e-commerce, televendas e em algumas lojas físicas do país. Há, ainda, um bônus sobre esses créditos de acordo com o plano escolhido. Acesse o site oficial da Confraria para mais informações.

● Quer dar vinho? Pegue a visão:

○ A Total Vinhos tem um teste para te ajudar a escolher os melhores vinhos para seu estilo de pai;

○ A Decanter está dando 30% OFF em diversos rótulos poderosos e cheios de história;

○ A Vinking tem combos a partir de R$ 110.

Em tempo

Salvador ganhou sua terceira loja da Grand Cru, desta vez no H Mall, no Horto Florestal. “Nossa proposta de serviço e nosso portfólio estão muito alinhados com o perfil do morador do bairro, que busca uma qualidade acima da média”, destaca Lucas Normande, à frente da franquia na capital baiana. O espaço também oferecerá itens de empório.