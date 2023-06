Vinhos e restaurantes para celebrar o Dia dos Namorados em Salvador

Nem o fato de ter caído numa segunda-feira tirou a força do Dia dos Namorados deste ano. Foi até melhor: tem restaurante antecipando seus eventos temáticos e harmonizados com vinho, criando um fim de semana repleto de experiências românticas para celebrar a data com tacinha na mão.

(Foto: Divulgaçao)

Confira algumas opções:

PARA IR JUNTINHO

● O wine bar Vinking Wine Concept preparou um menu em 8 etapas para a Noite dos Namorados. Assinado pela chef Karine Poggio, o cardápio traz sobremesas da confeiteira Cecília Moura (Le Lapin) e poderá ser harmonizado com rótulos da Susana Balbo Wines. Com amuse bouche, três entradas, três opções de prato principal e a sobremesa, o menu sai a R$ 320 por pessoa (harmonizado) e R$ 250 (não harmonizado). Entre as opções de destaque no menu, estão o Jamón Serrano, Nhoque de Aipim e Creme Al Limone. Reservas podem ser feitas pelo link https://www.dguests.com/vinkingwine.

(Foto: Pedro Mascarenhas)

● Prefere curtir um jantarzinho antes do dia oficial? De 9 a 12 de junho, o Bistrô das Artes, no Santo Antônio Além do Carmo, oferece a partir das 19h duas opções de menu: entrada, prato principal e sobremesa + soft drink (água, suco ou refrigerante) a R$ 140/pessoa; ou entrada, prato principal e sobremesa + água e uma garrafa (por casal) do espumante brasileiro Bossa, da vinícola Hermann, a R$ 180/pessoa. As noites serão embaladas pelo cantor e compositor André Caldeira e o couvert artístico está incluído no valor final. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (71) 99991-4478.

● O Terroir Bar de Vinhos, que retomou o funcionamento às segundas-feiras, receberá os casais com uma tacinha de espumante gratuita, para cada pessoa, na noite de 12 de junho. A sugestão é curtir as delícias da casa – como o Filezinho ao molho de gorgonzola servido no pão italiano e a tábua de queijos artesanais mineiros – com os vinhos naturais, orgânicos, biodinâmicos e de baixa intervenção da casa. Reserve sua mesa pelo WhatsApp (71) 999579505.

● Em 12 de junho, a área gourmet do Almacen Pepe oferecerá um cardápio especial a R$ 149/pessoa. Para a entrada, serão Bruschettas de presunto cru com camarões, maçã verde assada e molho hollandaise. O prato principal é um Fondue de moqueca de frutos do mar, unindo o ar romântico da data com o sabor da Bahia. Já para a sobremesa será servido um Brie em crosta com sopa fria de morangos, frutas secas e oleaginosas. Localizado na unidade do Horto Florestal, o espaço também possibilita que o cliente escolha o vinho dentre a diversa adega do Pepe. Aposte nos brancos e rosés secos para uma harmonização acertada; e um moscatel para sobremesa. Reservas: (71) 98173-6847

● Que tal um almoço mais descontraído de Dia dos Namorados? No dia 12/06 o Boteco Português, situado na orla do Rio Vermelho, manterá disponível o menu do Salvador Restaurant Week e dará 20% de desconto nas taças de vinho, garantindo

o brinde especial a dois. Se preferir ir à noite, a promoção segue válida e, a partir das 19h, o artista Rodrigo Espina fará caricaturas ao vivo dos clientes que optarem pelo serviço, à parte.

PARA CURTIR EM CASA:

● Prefere evitar o movimento dos restaurantes e celebrar o amor em casa? A dica é apostar nas caixas de presente da Coffeetown. A Box Dinner Lover vem com tudo que você precisa para uma noite gastronômica e romântica: entradinhas, prato principal, sobremesas, um bom vinho/espumante e até vela aromática para deixar o clima perfeito. A Box Wine, por sua vez, tem aquela energia de happy hour descontraído: vem com frios, pães, pastas e geleias e um vinhozinho. As opções variam de R$ 289 a R$ 299 e podem ser encomendadas pelo WhatsApp (71) 99991-4478.

(Foto: Athos)

PARA PRESENTEAR:

● Se você está lendo essa coluna, é capaz de tanto você quanto seu amor serem winelovers e adorarem estudar sobre o assunto. Que tal presentear quem você ama com um curso na área? A Enocultura, considerada uma das maiores escolas de vinho na América Latina, realiza até 12 de junho a promoção Amor, Vinho e Cashback. Na compra de um curso WSET níveis 1, 2 ou 3, ISG, Essencial ou Tasting Experience, o estudante ganha até R$ 700 em cashback para usar na compra de outro curso. O valor fica válido por seis meses. Saiba mais no site da Eno Cultura!

● Prefere presentear com vinho? A Importadora Decanter e o poeta Fabrício Carpinejar se uniram na collab exclusiva ‘Vinho & Verso’, criada especialmente para o Dia dos Namorados. Mestre nas questões do coração, ele escreveu quatro versos para acompanharem, em uma linda tag, o vinho escolhido para o amado ou a amada. Meu favorito é “Dar a mão e enfrentar o mundo”. Os vinhos selecionados para esta ação serão vendidos com 20% de desconto e, entre eles, estão os deliciosos Alambre Moscatel de Setúbal, Bourgogne Chardonnay Maison Labet, Les Vins Bréban Lavendette e Lafou El Sender.

PARA HARMONIZAR EM CASA:

● Vai se deliciar com beijos, queijos e uma tábua de frios? Escolha um vinho ou espumante com boa acidez e que te mantenha com água na boca. Sugiro o Chandon Excellence Brut Branco (R$ 179,90 no Divvino) ou o Calvet Cotês de Provence Murmure de Rosé (R$ 139 no Empório Augusta).

● Para acompanhar carnes com molhos levemente adocicados, escolha um tinto meio seco de Portugal ou Itália. O San Marzano Talò Primitivo de Manduria DOP (R$ 221,90 na Grand Cru) é um meio seco potente, com 14% de álcool, mas bastante equilibrado.

● Escolheu um clássico filé mignon com risoto para o jantar? O UVVA Cordel (R$ 215 no site da vinícola), da Chapada Diamantina, traz complexidade e potência na medida certa para acompanhar o clássico.

● O menu da noite é comida japonesa, como sushi e sashimi? Ou, ainda, uma massa ao pesto? Peça o Morandé Estate Reserve Sauvignon Blanc 2022, que custa, em média, R$ 75 e acabou de receber Medalha de Ouro no Decanter World Wine Awards.

● Programando um fondue ou uma massa com molho cremoso ou de queijos? Nada como um Chardonnay mais encorpado e amanteigado como Horizon de Bichot Chardonnay (R$ 130 no Carrefour). Ou, ainda, o levemente untuoso Amitié Viognier (R$ 99,80 no site da vinícola), também Ouro no Decanter World Wine Awards.

● Por fim: o menu tem massa ao molho vermelho? Não abra mão de um Barbera. O Parole di Famiglia Barbera Piemonte (R$ 74 no Vinhos e Vinhos), elaborado pela vinícola brasileira Don Affonso, é uma boa surpresa para sua noite romântica.