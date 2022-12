Vinhos naturais: a volta dos que não foram

A primeira vez em que tive contato com um vinho natural foi chegando em casa de uma amiga italiana, que enquanto preparava descontraidamente o nosso almoço, ofereceu-me um trago de tinto recém-chegado de sua terra num copo... americano.

De um lado a ignorância de um país com problemas de auto-estima, descrente da identidade do seu próprio terroir, e deslumbrado pelo estilístico aparato europeu; do outro a elegância sincera de um povo acostumado e ainda conectado a técnicas ancestrais de vinificação natural.

Patrícia Penha, sommeliére das mais experientes e respeitadas para muito além dos limites soteropolitanos, lembra que no universo vitivinícola europeu os métodos de produção de vinho sempre foram orgânicos, e por isso não faz sentido algum para eles utilizar dessa prática tão natural como selo promocional, afinal para as pessoas que cuidam da agricultura de forma respeitosa por estarem intrinsecamente ligadas à natureza, a ética do manejo natural, saudável e responsável é condição básica para a produção do vinho tão cotidiano que pode dispensar taças.

Um vinho de uvas nativas, fermentado naturalmente por leveduras selvagens, que traz à boca a identidade daquele lugar, sem maiores interferências humanas sobre o trabalho da natureza, sem nutrientes embutidos no solo, sem veneno, sem impacto ambiental - como era feito pelos imigrantes italianos, portugueses e alemães, lá pelos idos dos 1870. É para esse passado que o movimento de vinhos naturais, orgânicos e sustentáveis volta os olhos, corações, mentes e também expectativas de bons negócios, dentro de um contexto que muito em breve não poderá mais admitir nenhum meio de produção que não esteja comprometido com a ética. É a última chance da humanidade.

E como tudo depende do poder absoluto das nossas escolhas, antes de comprar a sua garrafa de vinho convém averiguar: De onde ele vem? O produtor preserva o solo e a biodiversidade? Promove aquele terroir? Enxerga a cultura local? Respeita e cuida bem dos trabalhadores? Que produtos químicos foram utilizados durante o processo de produção, da terra ao copo? Quanto combustível foi queimado e enviado à atmosfera na sua produção e transporte até você? Evite os viajandões! Os envases são sustentáveis? Aliás, os copos comuns, a volta dos garrafões e novos envases sustentáveis como kegs, bag-in-box, latas e growlers retornáveis para reabastecimento em torneiras tem seduzido os bebedores para modelos de consumo mais despojados.

Buscar estas respostas é também uma forma de pressionar os (des)governos - que abusam na permissividade do uso dos mesmos venenos usados por nazistas em campos de extermínio - por regulamentações coerentes com o grave estado de degradação humana e ambiental em que vivemos. E tudo isso passa pelo vinho dentro da sua taça ou copo lagoinha.

É que entre o sábio passado e o presente devastador tem uma era de industrialização, com a chegada das multinacionais, que interferiu bruscamente nos processos naturais; incentivou o extermínio de plantas nativas com grande capacidade de adaptação em solo sul-americano para implementar uvas européias, forçando a sua adaptação e introduzindo leveduras inoculadas que inibem as suas identidades e reduzem as suas tipicidades; cultivando uvas de baixa qualidade a custo de exploração agrícola arbitrária; embutindo nutrientes no solo, utilizando agrotóxicos, herbicidas e fungicidas – tudo em nome de uma produção em grande escala.

Felizmente o Brasil, seguindo os passos da Argentina e Chile, está redescobrindo e derrubando o preconceito com uvas comuns americanas como a Isabel, Bordô, Carmem, Niágara Rosada e Lorena - cujo cultivo é essencial para os pequenos produtores, pela excelente produtividade, adaptabilidade, resistência e preservação do solo, da biodiversidade e identidade do nosso terroir – através principalmente de pequenos vinhateiros das serras gaúchas que têm aplicado técnicas sofisticadas de manejo e vinificação de variedades americanas, com mínimo de intervenção, e produzindo cada vez mais excelentes vinhos brasileiros. Viva!

Um mergulho nos redutos

Pét-nat, branco, rosé, clarete, laranja, tinto, sobremesa; de corpo leve, médio ou encopado; complexos ou descomplicados. É experimentando cada um deles, de terroir a terroir, que a gente vai entendendo a magia, ampliando a nossa percepção, compondo o nosso próprio repertório e preferências, cada vez mais conscientes do poder de nossas escolhas. A seguir os dois redutos de vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos de Salvador - cada um ao seu estilo, conceito e proposta – cenários efervescentes como borbulhas de pét-nat para acolherem as suas experiências pelos mais novos e verdejantes caminhos das videiras sãs.

TERROIR BAR DE VINHOS

Carol Sousa, 41, já era jornalista quando decidiu estudar Gastronomia para realizar o sonho de ter um restaurante. O que ela não poderia imaginar era que em pouco tempo seria a proprietária do primeiro Bar de Vinhos da Bahia. Ela, uma mulher preta, num nicho elitista, racista e machista, convenhamos.

Apesar de focada, Carol sempre esteve atenta ao sabor dos ventos, destinando em seus planos de ação algum lugar para o acaso. E assim foi desenhando o seu percurso e acumulando experiência no setor de alimentos e bebidas, trabalhando em multinacionais.

Sempre bebeu vinho, mas foi durante o curso de Gastronomia que encontrou ali não só uma paixão avassaladora como um instigante desafio de colocar a experiência do vinho num lugar menos excludente, mais acessível e democrático. Estava cansada de ter que frequentar restaurantes tradicionais com cartas tradicionais, com menus limitados; lugares impossíveis de se passar uma noite bebendo vinho e sendo feliz. Eram redutos brancos, destinados a pessoas mais velhas onde não se sentiam acolhidas. Não. Haveria de criar, em sociedade com a colega Juliana, esse lugar de conforto para beber vinho destinado não apenas a mulheres como elas, mas às pessoas pretas, e um público mais jovem disposto a conceder um minuto de sua breja na mesa do boteco para ouvir a palavra de Baco. E esse desejo foi tão urgente, tão pungente, que o prazo de um ano previsto no plano de ação caiu para 4 meses, e em 2019 abriam as portas do Terroir Bar de Vinhos, numa casa elegante e despretensiosa num dos bairros mais diversos da cidade.

A chama leonina manteve acesa a força criativa para atravessar a pandemia, sedimentar ainda mais o seu desejo e também o seu plano de negócio, para que hoje, como única proprietária, o Terroir seja não só esse lugar de encontros do jeitinho que sonhou, como também a primeira Adega e Bar de Vinhos orgânicos, naturais e biodinâmicos da Bahia – o segmento que escolheu com a cabeça e o coração desde o primeiro vislumbre.

Estes vinhos constituem 85% de sua carta - criada por Patrícia Penha, a sommelière da casa e parceira fundamental que abriu as portas para o fornecimento dos melhores rótulos de seu catálogo desde o início. Juntas elas promovem aulas e projetos como o Quinta na Taça, formando novos bebedores de vinhos naturais todos os dias.

Emocionada e com olhos d’água vivos como os vinhos que oferece em sua casa, essa enóloga pioneira e apaixonada promete muitas, muitas novidades para 2023. E quem há de duvidar?

O preferido de Carol

LIVVERÁ MALVASIA

”Um vinho especialíssimo de Gérman Masera (@escalahumanawines). Dos mais proeminentes enólogos desta geração, respeita os ciclos naturais das videiras - que determinam a quantidade de garrafas por safra, em escala humana de produção” - completa a sommelière Patrícia Penha, que visitou a vinícola em Mendonza, incluindo seus vinhos na curadoria do catálogo da Família Kogan Wines (@familiakoganwines) que representa.

Preço e acessibilidade

E por falar em preços, existe uma tendência a uma redução dos preços destes vinhos - obviamente mais caros do que os convencionais de escala industrial – a médio prazo?

Na minha opinião, tudo vai depender das urgentes transformações necessárias nos meios e políticas degradantes de produção e industrialização de alimentos em escala global.

Me conforta lembrar que no início os alimentos orgânicos também pareciam quase inacessíveis, o que aponta para as mudanças em curso.

Para Penha, os formatos alternativos de envases para vinhos orgânicos como os growlers de PET, que permitem redução de preço do produto final, já se constituem em uma alternativa de maior acessibilidade.

Um brinde a 2023 com vinhos de um futuro ancestral (beijo Krenak).

VIRTUOSO

Bernardo Góes, 42, sempre teve uma alma inquieta e algo nômade, de peixe meio que fora d’água, o que explica a sua diversa trajetória de vida até chegar à VIRTUOSO, sua loja de vinhos naturais e biodinâmicos que vira Bar de Vinhos nas horas vagas. Nasceu pernambucano, veio para Salvador aos 3 anos, onde morou até a primeira oportunidade de ganhar o mundo. Aqui ele viveu a cena underground em paralelo à faculdade de administração, que trancou para ir para a gringa assim que teve idade para isso. Seu percurso começa como estivador no Texas; de lá parte para uma experiência de trabalho no campo, com plantações em fazendas na Nova Zelândia, que ele não sabia à época, mas que o conectariam para sempre com a gastronomia e os vinhos naturais. Volta para terminar a faculdade e tentar um negócio de família com o pai, mas a lojinha de celulares na Joana Angélica não deu para ele, e para preencher o buraco da inquietude começou a estudar produção musical e trabalhar para filmes independentes e curtas. Tomou gosto. Tanto que se jogou para São Paulo onde trabalhou por dez anos no segmento de publicidade e cinema – onde aliás, trabalha até hoje em paralelo com a Virtuoso.

Tá, mas e os vinhos naturais? Depois de dez anos em São Paulo levou o seu estúdio móvel para respirar em terras lusitanas onde trabalhou por um bom

tempo, mas sabe aquelas experiências com os vinhos naturais na Nova Zelândia? Então, tinham ficado no corpo feito tatuagem, de modos que ele passou a percorrer todos os Bares de Vinhos possíveis; e a cada experiência foi brotando em seu peito um enorme desejo de voltar para casa trazendo na bagagem a melhor das experiências na gringa e fazer com ela alguma coisa edificante e identitária em seu país.

Voltou para o Brasil, pesquisou, mapeou e fez a curadoria dos seus vinhateiros dos sonhos, para abrir em 2021 as portas da VIRTUOSO VINHOS, cuja carta é 75% brasileira – de algumas vinícolas que foi visitar - uma emoção que renovou os seus votos de fé neste que pode ser, finalmente, o seu mais gratificante projeto de vida. A idéia é uma comunidade de disseminação do movimento dos vinhos naturais, sobretudo brasileiros, através não só da distribuição e revenda, como também aproveitando as enormes janelas da casa que acolhe a loja para realizar encontros que o reconectam com a cidade, onde as pessoas bebem vinho descontraidamente na calçada harmonizados com as comidinhas especialíssimas de jovens chefs convidados a saírem dos bastidores das cozinhas onde atuam para colocarem a cara no sol nestas janelas.

Animadíssimo com o sucesso da empreitada, Bernardo promete muitos mais encontros memoráveis para um futuro que já é agora.

O preferido do Bernardo

OS LARANJINHAS

“Não conseguiria identificar um rótulo, mas o tipo de vinho que me enlouqueceu e abriu a minha mente para o universo dos vinhos naturais, que foram os queridinhos Laranjas” – sugere e convida a conhecer os diversos rótulos disponíveis na loja.

UM PEQUENO GLOSSÁRIO

Castas - variedades das uvas

Enófilo - pessoa apreciadora, que se dedica a estudar sobre vinhos

Enólogo - profissional graduado que se especializa na elaboração dos vinhos desde o plantio até a venda

Glub-glub - vinhos naturais de fácil bebelidade

Growler - recipiente tipo garrafa, com capacidade mínima de 1 litro para transportes de bebidas

Kegs - Barril de vinho com torneira para serviço de decanter, taça ou copo, e reabastecimento dos growlers

Leveduras - Fungos que promovem a fermentação das uvas durante o processo da vinificação, transformando açúcares em álcool, além de outros compostos. Leveduras exógenas ou selecionadas ou inoculadas, de laboratório, permitem a manipulação de características desejadas pelos enólogos.Leveduras nativas ou indígenas ou selvagens, presentes no próprio terroir; não se controla os sabores que vão atingir, conferindo aos vinhos uma maior tipicidade

Mosto – sumo das uvas frescas antes da fermentação

Sommelier - profissional do consumo do vinho, harmonizações, elaborações de cartas, orientando as pessoas na escolha dos vinhos que melhor atendam às suas expectativas

Sulfito - conservante antisséptico e antioxidante à base de petróleo adicionado em vários estágios da industrialização dos vinhos convencionais

Tanino - componente das partes mais sólidas das uvas, controlado em todas as etapas da vinificação, conferindo aos vinhos, entre outros aspectos, maior ou menor acidez

Terroir - a expressão do solo e do microclima de cada região na qualidade e tipicidade das uvas, imprimindo a sua a identidade ao vinho

Uvas Criollas - resultantes de cruzamentos de uvas europeias em solo latino-americano que produzem vinhos únicos, os chamados patrimoniais

Varietais - vinhos feitos à partir de uma única casta

Videiras/parreiras - a planta da uva

Vinhas ou vinhedos - terreno de plantação de videiras/parreiras

Vinhateiro ou viticultor - cultivador de vinha.Vinhos biodinâmicos orgânicos, sem sulfito, utilizam técnicas ancestrais, respeitam o ritmo da natureza, dentro de uma visão holística

Vinho Laranja - natural obtido através de um método ancestral de vinificação de uvas brancas maceradas com casca

Pét-nat - espumante leve e festivo obtido à partir de uma primeira e única fermentação

Vinhos naturais – feitos com mínima intervenção, leveduras indígenas, preservando a natureza e expressando seu território de origem

Vinhos orgânicos - produzidos com uvas sem agrotóxicos, adubos químicos ou substâncias sintéticas

Vinho tranquilo - sem bolhas

Vinicultor responsável pela vinificação - a transformação da uva em vinho

Vinicultura - estudo dos processos de elaboração dos vinhos

Viticultura - cultura da uva, da videira, da vinha

Vitis vinifera - espécie de uva nativa da Europa que deu origem às variedades com as quais se produzem os vinhos

Vitivinicultura - estudo de todos os processos que envolvem a elaboração e produção dos vinhos desde o cultivo da uva

