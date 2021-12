Vini Jr. constrói mansão de R$ 20 milhões com boate subterrânea

Vivendo uma ótima fase no futebol europeu, Vinicius Junior não economizou na construção de sua mais nova casa. O jogador do Real Madrid está erguendo na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, uma mansão orçada em R$ 20 milhões.

As informações são do jornal Extra. Segundo o veículo, a casa do atacante de 21 anos terá direito a boate subterrânea, com paredes acústicas - para que as festas não incomodem os vizinhos.

A mansão ainda contará com piscina climatizada, duas saunas (seca e a vapor), academia, elevador, adega, salão de jogos e um campo de futebol.

Revelado nas categorias de base do Flamengo, Vinicius Junior é um dos principais jogadores do Real Madrid na temporada. Até aqui, ele fez 23 jogos, entre Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões, com 12 gols marcados e sete assistências.