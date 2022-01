Vini Jr desbanca medalhões e é o jogador mais valioso do mundo

O brasileiro Vini Jr. é o jogador mais valioso do mundo. Foi o que apontou o tradicional estudo feito pelo CIES Football Observatory (Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte), que colocou o atacante à frente de medalhões como Erling Haaland, do Borussia Dortmund, e Phil Foden, do Manchester City.

Segundo o CIES, o valor de Vini Jr é de € 166,4 milhões (pouco mais de R$ 1 bilhão). A pesquisa avalia jogadores das cinco grandes ligas da Europa (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França), e o Observatório estima seus números por algoritmos. Eles são independentes de eventuais cláusulas no contrato dos jogadores.

Foden é o segundo da lista, com valor de € 152,6 milhões, seguido por Haaland, com € 142,5 milhões. Fechando o top 5, estão Mason Greendwood, do Manchester United (€ 133,9 milhões) e Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen (€ 133 milhões).

Há ainda outros rankings, que levam em consideração mais fatores. Por exemplo, o melhor jogador entre os atletas acima dos 30 anos, encabeçado por Kevin De Bruyne (que faz 31 anos em junho), do Manchester City, com € 54 milhões. Há também a lista dos que ficam sem contrato na próxima janela de transferências, com Kylian Mbappé, atualmente no Paris Saint-Germain, aparecendo em primeiro (€ 71,5 milhões).

O estudo também avaliou os jogadores mais valiosos por posições. Vini Jr é o líder no ataque, enquanto Florian é o primeiro colocado entre os meias. Gianluigi Donnarumma, do PSG, encabeça o ranking dos goleiros (€ 82 milhões), enquanto, na zaga, aparece Rubén Dias, do Manchester City (€ 120,5 milhões).

Alphonso Davies, do Bayern de Munique, é o lateral mais valioso (€ 122,3 milhões), e Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, é o primeiro entre os volantes (€ 130,1 milhões).

Top 10 dos jogadores mais valiosos

Vini Jr (Real Madrid) - € 166,4 milhões

Phil Foden (Manchester City) € 152,6 milhões

Erling Haaland (Borussia Dortmund) - € 142,5 milhões

Mason Greendwood (Manchester United) - € 133,9 milhões

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) - € 133 milhões

Jude Bellingham (Borussia Dortmund) - € 130,1 milhões

Alphonso Davies (Bayern de Munique) - € 122,3 milhões

Rubén Dias (Manchester City) - € 120,5 milhões

Pedri González (Barcelona) - € 118 milhões

Frenkie de Jong (Barcelona) - € 115,2 milhões

Jogadores mais valiosos por posições

Goleiro: Gianluigi Donnarumma (PSG) - € 82 milhões

Zagueiro: Rubén Dias (Manchester City) - € 120,5 milhões

Lateral: Alphonso Davies (Bayern de Munique) - € 122,3 milhões

Volantes: Jude Bellingham (Borussia Dortmund) - € 130,1 milhões

Meias: Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) - € 133 milhões

Atacantes: Vini Jr (Real Madrid) - € 166,4 milhões

