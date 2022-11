Vini Jr é o segundo jogador mais valioso da Copa do Mundo; lista

Vinicius Junior vive uma grande fase no Real Madrid. O atacante teve atuações decisivas na última temporada, e marcou o gol que rendeu ao clube merengue o título da Liga dos Campeões 2021/22. Com um momento tão bom, o atleta aparece no posto de segundo jogador mais valioso na Copa do Mundo do Catar.

A lista é do Transfermarkt, especializado no mercado de transferências do futebol. De acordo com o site, Vini Jr tem valor de mercado de 120 milhões de euros (cerca de R$ 660 milhões). Aos 22 anos, o atacante é o único brasileiro no top 10. Quem chega mais perto é Rodrygo, também do Real Madrid, na 19ª colocação, com 80 milhões de euros (R$ 440 milhões).

O país com o maior número de representantes no ranking é a Inglaterra, com quatro jogadores. O mais bem posicionado é Phil Foden, em 3º, avaliado em 110 milhões de euros (R$ 606 milhões). Jude Bellingham é o 7º, com valor de mercado de 100 milhões de euros (R$ 550 milhões), seguido por Harry Kane e Bukayo Saka, com 90 milhões de euros (R$ 495 milhões).

Já a França, atual campeã do mundo, tem apenas um jogador entre os 10 mais valiosos. Mas é justamente quem tem o maior valor de mercado: o atacante Kylian Mbappé, avaliado em 160 milhões de euros (R$ 881 milhões).

Outros países como Uruguai, Alemanha e Espanha também aparecem na lista.

Veja o ranking com os 10 jogadores mais valiosos da Copa: