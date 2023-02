Vini Jr. e Rodrygo brilham e Real Madrid vai à final do Mundial

O Real Madrid vai fazer a final do Mundial de Clubes com o Al Hilal. Como era esperado, o clube espanhol não teve dificuldade e goleou o Al Ahly na semifinal disputada nesta quarta-feira (8), no Marrocos. Os Merengues contaram com o brilho dos brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo, que marcaram um gol cada.

A vitória do Real Madrid foi construída ainda no primeiro tempo. No vacilo da defesa egípcia, Vinícius Júnior deu uma cavadinha no goleiro e marcou um lindo gol, abrindo o placar na reta final da primeira etapa.

No segundo tempo, o Real precisou de apenas um minuto para ampliar o marcador. Valverde anotou o gol. O Al Ahly descontou em pênalti cobrado por Maalou, mas Rodrygo e Arribas decretaram a goleada espanhola.

A final do Mundial de Clubes entre Real Madrid e Al Hilal será disputada neste sábado (11), às 16h (horário de Brasília), na cidade de Rabat, no Marrocos.

No mesmo dia e cidade, mas às 12h30, o eliminado Al Ahly encara o Flamengo na disputa do terceiro lugar. O time brasileiro ficou pelo caminho após perder para o Al Hilal, por 3x2, na semifinal disputada na terça-feira.