Vini Jr é vítima de racismo em jogo do Real: 'Vai pegar bananas'

O atacante Vinicius Junior foi alvo de insultos racistas na partida do Real Madrid contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol. Nesta terça-feira (15), o programa El Golazo de Gol divulgou imagens que mostram as ofensas e, em um dos trechos, é possível ouvir algumas pessoas dizendo para o brasileiro 'ir pegar bananas'.

O vídeo também mostra os torcedores imitando sons de macaco direcionados a Vini. Segundo a TV, a La Liga vai investigar o episódio e deve denunciar o Mallorca às autoridades locais.

???? Imagen exclusiva #Golazo ????



???? Vinicius recibió insultos racistas en Son Moix:



❌ "Vete a recoger plátanos"



???? "Uh-uh-uh"



???? STOP RACISMO???? pic.twitter.com/akNduqQOag — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) March 15, 2022

O Real Madrid e o jogador não se manifestaram sobre o episódio. Já o Mallorca emitiu nota em suas redes sociais, e repudiou os acontecimentos.

"O clube condena com veemência e de forma contundente qualquer atitude ou manifestação racista como a que aconteceu no nosso estádio", diz o comunicado.

???? El club condena de forma rotunda y contundente cualquier actitud o manifestación racista como la sucedida ayer en nuestro estadio. #noalracismo #stopracism https://t.co/YYQnY0pNFl — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) March 15, 2022

Vini Jr teve atuação de destaque no jogo, realizado na última segunda-feira (14), pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. O atacante abriu o placar e sofreu o pênalti que originou o segundo gol, marcado por Benzema. O francês fez mais um e fechou a vitória do Real Madrid por 3x0.

Aos 21 anos, Vini chegou aos 50 gols na carreira. Como profissional, ele balançou as redes por Flamengo, Real Madrid e Castilla, o time B do clube espanhol. Pelos merengues, foram 32 gols, sendo 17 na atual temporada.

Essa não foi a primeira vez que Vinicius Junior foi vítima de racismo no futebol espanhol. Em outubro do ano passado, o jogador também foi ofendido pela torcida do Barcelona. Na ocasião, a La Liga adotou a mesma postura e apenas denunciou o clube catalão ao Ministério Público da região.