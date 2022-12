Vini Jr rebate críticas por carne de ouro: 'Faço o que eu quiser'

Os dias de folga da Seleção Brasileira no Catar têm gerado algumas polêmicas. A última crítica que os jogadores sofreram foi por terem ido ao restaurante que serve carne folheada a ouro. O prato custa cerca de R$ 9 mil.

Depois do ex-jogador Ronaldo rebater os ataques que sofreu nas redes sociais, o atacante Vinícius Júnior falou sobre o episódio. Ele destacou que estava de folga e não viu problema em frequentar o restaurante.

"Acredito que na folga posso fazer o que bem entender. Quando estou de folga tento me distrair ao máximo, estar com meus amigos, família, fazer o que eu acho que é melhor para mim. Não acredito que devam falar o que temos que fazer ou não, mas sim cobrar o que fazemos em campo", disse.

A ida ao restaurante da carne folheada a ouro aconteceu na primeira folga do elenco no Catar, após a estreia com vitória sobre a Sérvia. Nas redes sociais, o lateral direito Daniel Alves imitou o chef Salt Bae, conhecido na internet por vídeos salgando carnes de uma forma estilosa.