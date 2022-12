Vini Jr revela papo com Neymar antes da Copa e promete mais dança

Um dos jogadores mais novos da Seleção Brasileira, Vinícius Jr. está vivendo um sonho. Aos 22 anos, o jogador do Real Madrid é destaque com a camisa do Brasil na Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (7), o atacante concedeu entrevista em Doha, no Catar, e falou sobre a responsabilidade de ser uma das lideranças técnicas da equipe e revelou que teve uma conversa com Neymar antes do Mundial.

"Ele me falou que a Copa do Mundo é diferente de qualquer outra competição. Agora estou vivendo, sei quanto a Copa é importante para o nosso país, para todos. Ele me falou isso e sempre levei comigo, não sabia o tamanho, mas quando tocou o hino vi a diferença que é jogar uma Copa pelo seu país. Ainda mais pelo Brasil, o país que tem mais títulos, que todos querem vencer. Eu fico feliz de estar aqui representando cada brasileiro, estar jogando com meu ídolo, com amigos que tenho aqui, e que essa união que temos possa nos levar para um lugar muito alto", disse.

Contra a Coreia do Sul, o atacante abriu o caminho da goleada por 4x1. Vinícius Júnior conta que marcar um gol em uma Copa do Mundo foi a realização de um sonho de garoto. Ele balançou as redes contra a Suíça, mas o gol foi anulado pela arbitragem.

"A comemoração foi pela felicidade de estar na Copa e nas quartas, em um jogo que todo mundo foi bem, onde o professor conseguiu colocar todos jogadores, já que faltava o Weverton estrear. O alívio é normal, sempre que você vence tem o alívio de ter tranquilidade para o próximo jogo. A nossa responsabilidade cada vez vai aumentar mais", afirmou.

Como não poderia deixar de ser, Vinícius também foi perguntado sobre as críticas feitas pelo ex-jogador Roy Keane sobre as dancinhas da Seleção na comemoração dos gols.

Essa não foi a primeira vez que o atacante foi alvo de polêmica por conta das comemorações. Pelo Real Madrid, Vini Jr. sofreu racismo por parte de jornalistas espanhóis por conta das danças. O caso foi arquivado pela justiça espanhola.

"O gol é o momento mais importante do futebol, onde não só nós ficamos muito felizes, como agora na Copa um país inteiro fica. Temos muitas comemorações para fazer ainda. Que a gente siga fazendo muitos bailes e jogando bem para chegar até a final nesse ritmo", disse.

"A galera gosta de reclamar quando vê o outro feliz, e o brasileiro é sempre muito feliz, então vamos sempre afetar bastante. Que a gente possa seguir com a nossa alegria, porque tem muito mais gente por nós do que contra nós", completou.