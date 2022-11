Vini Jr teve medo de não ir à Copa do Catar: 'Temi pelo pior'

Uma das maiores esperanças de gols da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar teve medo de não participar do mundial. Em uma entrevista concedida à Reuters e publicada nesta sexta-feira (18), o atacante Vinícius Junior revelou que temeu sofrer uma lesão em decorrência das faltas duras que sofreu após ser convocado pelo técnico Tite.

"O que acontece no campo, fica no campo, mas foi longe demais. Você pode entrar duro, mas eles foram sujos em algumas divididas. Eu e Rodrygo sofremos muito nos últimos jogos e tememos pelo pior, se machucar e perder a Copa", afirmou o jogador do Real Madrid.

"Quando você começa a se tornar um jogador importante, os rivais entram mais duro em você. É preciso aprender a lidar com isso, pontuou Vini Junior.

"É por isso que quando eu pego a bola e ataco, faço como troco. Claro, posso me machucar. Mas estou preparado para o desafio. O Karim me disse para ficar calmo, com paz na mente, porque se os adversários me perseguem, significa que sou relevante, porque têm medo", completou o atacante da Seleção Brasileira. Ele sofreu 49 faltas na atual edição da LaLiga, sendo o jogador mais caçado da competição.

Vini Jr está com a Seleção Brasileira em Turim, na Itália. A delegação viaja rumo a Doha, no Catar, no sábado (19). A estreia será contra a Sérvia, dia 24, às 16h (horário de Brasília). Camarões e Suíça também compõem o Grupo G.