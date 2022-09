Vini Jr. volta a ser criticado por jornalista em TV espanhola

Mesmo após a repercussão negativa diante do comentário racista deito por um comentarista do programa espanhol 'El Chiringuito', a atração esportiva voltou a discutir o nome do atacante Vinícius Jr. e o jornalista Juanfe Sanz citou que falta 'inteligência emocional' ao brasileiro.

A fala foi feita no programa após o clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, vencido pelo Real, onde Sanz afirma que o atacante não está sabendo lidar com a fama e ainda o comparou com o companheiro de clube, Rodrygo.

"Estamos tentando justificar tudo. Estamos colocando na mesa Vinicius e Rodrygo. Para mim, há uma distância abismal de maturidade esportiva entre um e outro. Puramente isso", disse o jornalista. Na sequência, Juanfe Sanz destaca que Vini Jr. é, atualmente, um dos três melhores do mundo e afirmou que o atacante precisa mudar o comportamento para evitar 'certas circunstâncias'.

"Para mim, Rodrygo tem cada vez mais maturidade esportiva, e Vinicius é cada vez mais imaturo esportivamente. Ele [Vinicius] não está enfrentando bem o momento diante destes focos. Ele está entre os três melhores do mundo atualmente, mas não está sabendo digerir a fama e o peso de ser uma estrela e de ter a responsabilidade de representar o Real Madrid. Não estou justificando com isto os que ofenderam e os que criticaram, simplesmente estou dizendo que lhe falta inteligência emocional para evitar certas circunstâncias", completou.

O apresentador do 'El Chiringuito' Josep Pedrerol também opinou sobre a atuação de Vini diante do Atlético e disse que o atacante queria ser o 'dono da festa' no clássico de Madri. "Vinicius pode ser melhor caso evite perder o foco. Que dance, sim. Mas ontem não foi ele quem dançou, mas sim quem queria dançar. Ele dançou como coadjuvante do Rodrygo e do Valverde. Ele quis ser o protagonista e o dono da festa", disse

Pedrerol foi o mesmo jornalista que se pronunciou publicamente para pedir desculpas após o 'mal entendido', como ele mesmo definiu, envolvendo o atacante da seleção brasileira.

Antes da bola rolar no clássico, parte da torcida do Atlético de Madrid foi racista e entoou cantos na porta do estádio chamando Vini Jr. de macaco, assim como foi visto dentro das arquibancadas. Em campo, Vini não marcou, mas viu o Real vencer o rival por 2x1 com gol de Rodrygo, que ao comemorar dançou junto com o companheiro diante da torcida do Atlético.

Relembre a polêmica

Dias antes do clássico entre Real e Atlético, o comentarista Pedro Bravo, no mesmo programa de TV, comentou sobre as danças que Vini Jr. faz em suas comemorações e criticou o jogador, afirmando que ele deveria "deixar de fazer macaquices". A fala foi mal vista no Brasil e uma série de cobranças foram feitas contra o 'El Chiringuito' para que tomasse providências diante da fala racista de Bravo.

Josep Pedrerol então se pronunciou, pediu desculpas à Vini Jr. em nome da equipe de TV do programa, mas ressaltou que a fala dita pelo colega Pedro Bravo não era racista e que houve, sim, uma má interpretação do comentário. "A expressão de Pedro Bravo é infeliz e se alguém coloca nas redes sociais pode ser mal interpretada. A expressão "brincar de macaco" na Espanha é fazer papel de bobo. Não é racista. Mas na tradução foi mal interpretada. Um forte abraço e continue a dança", explicou.

Nas redes sociais, a '#bailaVini' - que quer dizer 'dance, Vini' em espanhol - se tornou uma das mais utilizadas nos Twitter e foi citada por nomes como Neymar e Pelé, que apoiaram o atacante do Real Madrid.