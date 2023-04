Vini Mar aposta na cozinha contemporânea e oferece de frutos do mar a folha de ouro

Recentemente, o chef do famoso restaurante Nusr-Et, do chef Salt Bae, em Doha, no Catar, viralizou nas redes sociais por apresentar o bife de ouro no cardápio. O corte de carne, coberto com folhas de ouro, deu o que falar. Mas polêmicas à parte, por lá, o chamado bife de ouro custa algo em torno de R$10 mil e atende a uma clientela de milionários exóticos que gosta de ostentar.

Folha de ouro pode ser pedida à parte e inserida em qualquer prato do cardápio

Vale ressaltar que a folha de ouro não é novidade na gastronomia, tampouco custa caro, ou acrescenta sabor adicional ao prato, é só para tirar onda mesmo, dar beleza a apresentação. Tanto que o chef Vini Figueira, dos restaurantes Vini Figueira Gastronomia e Vini Mar, ambos no Rio Vermelho, incluiu o exótico ingrediente no menu.

Linguini de lagosta trufada

Por lá, a tal folha de ouro pode ser acrescentada a qualquer das opções dos cardápios das duas casas a um custo módico de apenas R$ 29,00 acrescido ao valor do prato. A experiência, segundo o chef fluminense radicado na Bahia, não tem o objetivo de promover ostentação, mas desmistificar o uso do mineral na cozinha. “É só um plus, uma experiência”, explica.

Atum grelhado com molho oriental

E deve ser isso mesmo. Até porque, o ouro do Vini Mar, por exemplo, restaurante especializado em frutos do mar que o chef inaugurou em abril de 2022, está mesmo é no menu precioso que ele criou para a casa que tem vista pro mar. Ao contrário da maioria das casas que aposta nas moquecas e outras iguarias da cozinha baiana, Vini optou por uma gastronomia mais contemporânea que investe em diferenciais como o Mercado do Vini, uma enorme vitrine gelada onde o cliente pode escolher o fruto do mar da sua escolha que depois de pesado segue para a grelha onde ganha acompanhamentos como legumes, risotos ou massas.

Siri mole frito

Os mesmos seres marinhos também estão presentes no cardápio da casa, com receitas do chef. Deste, vale experimentar o siri mole frito, uma das melhores entradas do cardápio, seguido do mix de petiscos que inclui ostras gratinadas, camarão na tapioca e coxinha de moqueca. Ambos podem e devem ser compartilhados, assim como os crudos, uma outra boa opção para começar a farra gastronômica com as versões de tartar de atum e salmão, caldo de pinauna ou o ceviche de frutos do mar.

Salmão grelhado

Já nos pratos principais o difícil é escolher um só. Mas uma boa dica é o polvo grelhado com nhoque de banana da terra. Saboroso e bem apresentado assim como são também o linguini de lagosta trufada e o risoto de camarão.

Ostras frescas com caviar de sagu

Para beber, além de uma boa carta de vinhos, pode apostar também nos drinques criados pelo espanhol Ibai, que está sempre lá preparando delicias como o Golden Lady (blend de uisque com lillet) ou o Quantic (feito com sakê e canela).

Quantic: drinque de sakê

Para o próximo final de semana (sexta-feira santa e Páscoa) o chef preparou duas versões de bacalhau: (com natas e lombo grelhado com legumes). E, caso, sobre espaço, peça a porção de vieiras francesas que são preparadas com manteiga de salvia e trufas. Só por elas, já vale a visita.

Sobremesa: Bomba de merengue com sorvete de cupuaçu

Serviço:

Vini Figueira Mar

@vinifigueiramar

Rua Bartholomeu de Gusmão, nº 754, Rio Vermelho.

Reservas: 71 99961 5609